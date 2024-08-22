Τζόζεφ Λόπεζ: Οποψήφιος Mister USA επιτέθηκε σε αστυνομικούς στο Nτουμπάι

Ένας Αμερικανός ινφλουένσερ και ο αδελφός του καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών στο Ντουμπάι, επειδή επιτέθηκαν σε αστυνομικούς ενώ ήταν μεθυσμένοι, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές του εμιράτου του Κόλπου.

Ο Τζόζεφ Λόπεζ, ένας πρώην αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και υποψήφιος στον διαγωνισμό ομορφιάς Mister USA, συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του Τζόσουα για «επίθεση εναντίον μελών της αστυνομίας του Ντουμπάι, αντίσταση κατά τη σύλληψή τους και φθορά δημόσιας περιουσίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο το επίσημο γραφείο των ΜΜΕ του Ντουμπάι, σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι δύο τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονταν «σε κατάσταση μέθης», σύμφωνα με τις αρχές, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, ενώ στη συνέχεια θα απελαθούν, όπως και στην καταβολή προστίμου ύψους 1.428 δολαρίων (περίπου 1.285 ευρώ) για διατάραξη της δημόσιας τάξης, τραυματισμό αστυνομικών και πρόκληση ζημιών σε ένα περιπολικό, καθώς επιχειρούσαν να διαφύγουν, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Η οργάνωση "Detained in Dubai", μια ΜΚΟ που καταγγέλλει τις δικαστικές καταχρήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε βάρος ξένων, επιβεβαίωσε πως οι δύο άνδρες συνελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο, αφότου τους «έριξαν κάτι στο ποτό τους» κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε ένα γιοτ, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές.

«Είναι σαφές ότι τους είχαν στοχοποιήσει απατεώνες, που ήθελαν να τους ληστέψουν», δήλωσε η Ράντα Στέρλινγκ, διευθύντρια της ΜΚΟ.

«Τους έδωσαν ένα ποτό ενώ βρίσκονταν στο γιοτ και το επόμενο που θυμούνται είναι να τους προσαγάγουν αστυνομικοί με πολιτικά».

Οι Λόπεζ «δεν είχαν καταλάβει ότι επρόκειτο για αστυνομικούς με πολιτικά», συμπλήρωσε η ίδια, σημειώνοντας πως εκείνοι πίστευαν πως ήταν θύματα απαγωγής.

Οι αρχές του Ντουμπάι δεν έχουν σχολιάσει τις λεπτομέρειες της σύλληψης.

Ηλικίας 24 ετών, ο Τζόζεφ Λόπεζ είχε κερδίσει τα καλλιστεία Mister Louisiana και επρόκειτο να συμμετάσχει στον εθνικό διαγωνισμό ομορφιάς Mister USA, τον Νοέμβριο. Μετρά περισσότερους από 100.000 ακολούθους στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

