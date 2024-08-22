Ρωσία: Ουκρανική επίθεση σε πλοίο που μετέφερε καύσιμα - Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ στην νότια περιοχή του Κρασνοντάρ μετά από μια ουκρανική επίθεση σε οχηματαγωγό πλοίο που ήταν φορτωμένο με δεξαμενές καυσίμων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το οχηματαγωγό, που δέχτηκε επίθεση από ουκρανικές δυνάμεις στο ρωσικό λιμάνι μετέφερε 30 δεξαμενές καυσίμων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σε πλάνα βίντεο διακρίνονται μεγάλες εκρήξεις και φλόγες στο λιμάνι.

Το πλοίο βυθίστηκε, ενώ αγνοούνται πέντε ναύτες.

Στο λιμάνι εστάλη πυροσβεστική αμαξοστοιχία για την κατάσβεση των φλεγόμενων δεξαμενών.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, υπήρχαν 30 δεξαμενές με καύσιμα στο πορθμείο, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της περιφέρειας Temryuk στο Κρασνοντάρ.

Πριν από πέντε μέρες το Κίεβο εξαπέλυσε επίσης επίθεση στη νοτιοδυτική πόλη της Ρωσίας, Προλετάρσκ, σε αποθήκες καυσίμου.

Το λιμάνι Καφκάζ είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Μέσω του λιμανιού διακινούνται πλοία που χρησιμοποιούνται τόσο για εξαγωγές όσο και για προμήθειες καυσίμων στην Κριμαία.

