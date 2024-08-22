Φωτιά στη Θεσπρωτία

Σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαίσιο Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 17.30, ενδεχομένως από κεραυνό, σε δύσβατο σημείο. Στον τόπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα κι από αέρος ένα ελικόπτερο.

Στο μεταξύ, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μπούγια Δροσοπηγής Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14.15 σε δύσβατη περιοχή και δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

