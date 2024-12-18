Τζόρτζια Μελόνι για Ιλον Μασκ: «Είμαστε φίλοι γιατί μπορώ»

Σε παρέμβασή της στην γερουσία της Ρώμης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απάντησε σε κριτικές που δέχθηκε σχετικά με την σχέση της με τον επιχειρηματία Ίλον Μάσκ ο οποίος, ως γνωστόν, είναι στενός συνεργάτης του νεοεκλεγέντα προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των άλλων, κριτική στην Ιταλίδα πρωθυπουργό για την σχέση της με τον Μασκ είχε ασκήσει και ο ισόβιος γερουσιαστής και πρώην τεχνοκράτης πρωθυπουργός Μάριο Μόντι, ο οποίος υπογράμμισε:

«Όταν δίνεται η εντύπωση ότι παρέχεται ο ρόλος προστάτη του έθνους μας σε έναν ιδιώτη, σε μια διάνοια όπως είναι ο Ίλον Μασκ, το κράτος χάνει αξιοπρέπεια, περίπου όπως συμβαίνει όταν στέλνονται συνεχώς γράμματα σε πολίτες που θα έπρεπε να υπογράψουν ευνοϊκή ρύθμιση χρεών με το δημόσιο και εκείνοι ούτε καν απαντούν».

Απαντώντας η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε:«Στο παρελθόν είδαμε Ιταλούς πολιτικούς οι οποίοι, όταν είχαν μια καλή σχέση, μια φιλία με κάποιον ξένο ηγέτη, έπρεπε να ακολουθήσουν παθητικά όσα έκαναν οι άλλοι. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Είμαι ικανή να διατηρώ σχέση φιλίας με τον Ίλον Μασκ και, την ίδια στιγμή, να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος ρυθμίζει την δραστηριότητα των ιδιωτών στο διάστημα. Έχω καλές σχέσεις με πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν παίρνω διαταγές από κανέναν».

«Είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος ο οποίος συζητά με όλους - με ανθρώπους που συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μου- αλλά δεν παίρνω εντολές από κανέναν» ξεκαθάρισε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

