Μαρίν Λεπέν: Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς «προετοιμάζεται» για πρόωρες προεδρικές εκλογές

Η αρχηγός της κεντροδεξιάς στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν, δήλωσε σήμερα ότι προετοιμάζεται για πρόωρες προεδρικές εκλογές, λέγοντας ότι η θητεία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία έχει σχεδόν τελειώσει.

«Προετοιμάζομαι για πρόωρες προεδρικές εκλογές, ως μέτρο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη πόσο εύθραυστος είναι ο Εμανουέλ Μακρόν, πόσους λίγους θεσμικούς μοχλούς πίεσης έχει ακόμη. Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι τελειωμένος ή σχεδόν τελειωμένος», δήλωσε η Λεπέν σε συνέντευξή της στην Le Parisien προσθέτοντας ότι το κύρος του έχει υποβαθμιστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. «Εχει εξοργίσει τους πάντες. Δεν έχει πλέον επιρροή στην ΕΕ», σημείωσε η Λεπέν.

Ο Μακρόν έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί. Το Μέγαρο των Ηλυσίων σχολίασε σχετικά: «Ο πρόεδρος ήδη έχει εκφραστεί πάνω σε αυτό το ζήτημα»

Η Λεπέν, η οποία έχει οδηγήσει το αντιμεταναστευτικό κόμμα της, τον Εθνικό Συναγερμό, από το περιθώριο στο πολιτικό προσκήνιο, θεωρείται μια από τις επικρατέστερες διεκδικήτριες της γαλλικής προεδρίας.

Αντιμετώπισε τον Μακρόν το 2017 και το 2022 συγκέντρωσε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, όταν ο Μακρόν κέρδισε μια νέα πενταετή θητεία.

Η Λεπέν αντιμετωπίζει ωστόσο και προσωπικές πολιτικές προκλήσεις. Η ίδια και άλλα μέλη του κόμματός της έχουν κατηγορηθεί ότι χρησιμοποίησαν πόρους από την ΕΕ για να πληρώσουν εργαζόμενους του κόμματος στη Γαλλία.

Η Λεπέν έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση πολιτικό κυνήγι μαγισσών. Αν καταδικαστεί, πιθανόν να αντιμετωπίσει την απαγόρευση διεκδίκησης δημόσιου αξιώματος για πέντε χρόνια.

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο.

Από το ακροδεξιό περιθώριο, ισχυρή πολιτική δύναμη

Επί μια δεκαετία και πλέον η Λεπέν επιδιώκει να απαλλάξει τον Εθνικό Συναγερμό από την εικόνα του ξενοφοβικού και ρατσιστικού κόμματος, την οποία απέκτησε υπό την σχεδόν 40ετή ηγεσία του πατέρα της, του πρώην αλεξιπτωτιστή Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Μετά τις ευρωεκλογές, στις οποίες το κόμμα της απέσπασε εκλογικά οφέλη, ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες- όπως υποσχέθηκε- θα ξεκαθάριζαν το πολιτικό τοπίο.

Αντίθετα όμως, κανένα κόμμα δεν κατέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία αφήνοντας έτσι στην Λεπέν και το κόμμα της σημαντική επιρροή.

Το διαιρεμένο κοινοβούλιο κόστισε ήδη στον Μακρόν μια κυβέρνηση όταν το κόμμα της Λεπέν ένωσε τις δυνάμεις του με την αριστερά για να στηρίξει πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ.

Μια δημοσκόπηση συμπέρανε ότι η Λεπέν βγήκε ενισχυμένη από τη διαδικασία αυτή, παρότι κάποιοι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό ενέχει πολιτικούς κινδύνους για εκείνη.

Ο Εθνικός Συναγερμός είχε υποστηρίξει ότι ο προϋπολογισμός που κατέθεσε ο Μπαρνιέ για το 2025, στον οποίο είχε επιχειρήσει να μειώσει το έλλειμμα της χώρας αυξάνοντας κάποιους φόρους και μειώνοντας τις δαπάνες, δεν αντιμετώπιζε τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

"Η θέση μας δεν έχει αλλάξει", είπε στη συνέντευξή της η Λεπέν.

Δήλωσε επίσης ότι ενθαρρύνθηκε από τις συνομιλίες που είχε με τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον βετεράνο κεντρώο πολιτικό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης και έχει ήδη δεχτεί επικρίσεις για τους χειρισμούς του μετά τον κυκλώνα που έπληξε τη Μαγιότ στον Ινδικό ωκεανό, ένα υπερπόντιο έδαφος της Γαλλίας.

"Λέει ότι θα μας ακούσει, αλλά δεν είναι ο πρώτος που το λέει", σχολίασε η Λεπέν στη συνέντευξή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

