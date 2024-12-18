Σε εγρήγορση βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, ο οποίος μεταβαίνει αύριο Πέμπτη στην Αίγυπτο με αφορμή τη Σύνοδο της D8 στο Κάιρο.

Μετά την αιφνιδιαστική συνάντηση του Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ, ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τους ηγέτες, με βασικό θέμα τη Συρία και την Παλαιστίνη.

Εκτός από την Ινδονησία, τα κράτη μέλη του D8 είναι το Μπαγκλαντές, η Αίγυπτος, το Ιράν, η Μαλαισία, η Νιγηρία, το Πακιστάν και η Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

