Την Αίγυπτο επισκέπτεται αύριο ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος αύριο θα επισκεφθεί το Κάιρο της Αιγύπτου με αφορμή τη σύνοδο των D8 και θα έχει συνομιλίες με τους ηγέτες των χωρών 

Ερντογάν

Σε εγρήγορση βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν,  ο οποίος μεταβαίνει αύριο Πέμπτη στην Αίγυπτο με αφορμή τη Σύνοδο της D8 στο Κάιρο.

Μετά την αιφνιδιαστική συνάντηση του Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ, ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τους ηγέτες, με βασικό θέμα τη Συρία και την Παλαιστίνη. 

Εκτός από την Ινδονησία, τα κράτη μέλη του D8 είναι το Μπαγκλαντές, η Αίγυπτος, το Ιράν, η Μαλαισία, η Νιγηρία, το Πακιστάν και η Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Αίγυπτος
