Συγχαρητήρια Μελόνι και στον Ίλον Μασκ

Λίγες ώρες μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και το συγχαρητήριο τηλεφώνημά της στο νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον, Ιλον Μασκ, τον ένθερμο υποστηρικτή και χρηματοδότη του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Την είδηση έδωσε η ίδια η Μελόνι με ανάρτησή της στο Χ, όπου χαρακτηρίζει τον Μασκ «φίλο» της, αναρτώντας μάλιστα και μία φωτογραφία με τους δυο τους, αγκαλιά και χαμογελαστούς.

Nelle scorse ore ho sentito l’amico @elonmusk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future. pic.twitter.com/sAqHNG1kaG — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 7, 2024

«Τις προηγούμενες ώρες επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον δίλο μου Ίλον Μασκ. Είμαι βέβαιη ότι η προσπάθειά του και το όραμά του θα μπορέσουν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιταλία, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων», έγραψε στο διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, μια φωτογραφία της Μελόνι και του Μασκ να κοιτάζονται τα μάτια κατά τη διάρκεια του δείπνου Global Citizen Awards, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πυροδότησε στο διαδίκτυο ερωτήματα και σχόλια για τη σχέση τους.

Η φωτογραφία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ενώ υπήρξαν και φήμες για ραντεβού μεταξύ των δύο, κάτι που ο Μασκ το διάψευσε.

Τα κοινά τους ενδιαφέροντα - συμφέροντα

Ο Μασκ έχει επιχειρηματικά ενδιαφέροντα στην Ιταλία και αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα τον Ιούνιο η Ιταλία ενέκρινε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει σε ξένες διαστημικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στη χώρα, προβλέποντας μάλιστα επενδύσεις 7,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.