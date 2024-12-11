Την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι αναδεικνύει ως την ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα της Ευρώπης για το 2025 το Politico. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε λιγότερο από μια δεκαετία, η ηγέτιδα του δεξιού κόμματος Αδέρφια της Ιταλία (Brothers of Italy) έχει μεταμορφωθεί από «υπερεθνικιστική κούκλα» σε πρωθυπουργό της Ιταλίας και μία προσωπικότητα με την οποία οι Βρυξέλλες, και τώρα η Ουάσιγκτον, μπορούν να συνεργαστούν, παρά τις συχνά ακροδεξιές απόψεις της.

«Ποιον καλείτε αν θέλετε να μιλήσετε στην Ευρώπη;»

Εάν είστε ο Ίλον Μασκ — ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και βασικός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ — ο αριθμός που πληκτρολογείτε ανήκει στην Τζόρτζια Μελόνι» γράφει το άρθρο.

Από την εκλογή της το 2022, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει εισαγάγει αμφιλεγόμενες πολιτικές για ζητήματα όπως η μετανάστευση και τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας, που κάποτε θα είχαν καταδικαστεί από τις Βρυξέλλες.

Αντίθετα, η αντίδραση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμάνθηκε από αδιαφορία έως έγκριση, με πολλούς να αποδέχονται τη Μελόνι ως «τον απολαυστικό εκπρόσωπο του ολοένα και πιο ριζοσπαστικού ζεύγους που ανθίζει και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

«Είμαι η σκύλα, η Μελόνι»

Η Μελόνι έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο όταν έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, αλλά λίγοι προέβλεψαν ότι θα έμενε πολύ στην εξουσία, λόγω των εσωτερικών διαφωνιών στον κυβερνητικό της συνασπισμό.

Επιπλεόν, «έπειτα από χρόνια υπομονής στις γελοιότητες του Ούγγρου προέδρου Βίκτορ Όρμπαν», κορυφαία στελέχη της ΕΕ δεν ενθουσιάστηκαν με την άφιξη ενός ακόμα ηγέτη που είχε κάνει εκστρατεία για τον «Θεό, την πατρίδα και την οικογένεια» και σχημάτισε κυβέρνηση με κόμματα που συμπαθούσαν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όμως τα τελευταία δύο χρόνια η Μελόνι εδραίωσε την κυβέρνησή της ως μια από τις πιο σταθερές που έχουν υπάρξει στη μεταπολεμική Ιταλία. Αν και η χώρα έχει εθνικό χρέος που ισοδυναμεί με το 137% του ΑΕΠ της, η οικονομική πρόβλεψη δεν είναι τόσο τρομερή ώστε να τρομάξει τους ξένους επενδυτές, που προσελκύονται από το ασυνήθιστα ήρεμο πολιτικό περιβάλλον.

Επιπλέον, η προσεκτικά καλλιεργημένη, σοβαρή εμφάνιση της Μελόνι που δεν ανέχτεαι ανοησίες συμβάλλει στην εικόνα της σταθερότητας που καλλιεργεί.

Όταν ο πρόεδρος της περιοχής της Καμπανίας, Βιτζέντζο ντε Λούκα ( Vincenzo De Luca) χαρακτήρισε σε προεκλόγικη συγκέντρωση τη πρωθυπουργό ως «στρόντζα» («σκύλα») , Η Μλεόνι εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση στην περιοχή του και χαιρέτησε τον πολιτικό της αντιπολίτευσης ψυχρά και με παγωμένο ύφος λέγοντας: «Πρόεδρος ντε Λούκα, είμαι η σκύλα, η Μελόνι. Τι κάνετε;».

Dopo il video di febbraio in cui Vincenzo De Luca disse “lavora tu, stronza”, riferito a Giorgia Meloni, quest’ultima ha salutato così il presidente della Campania pic.twitter.com/LCYcwJwzJc — Trash Italiano (@trash_italiano) May 28, 2024

Οπως σχολιάζει το Politico, η Μελόνι δείχνει την εικόνα μιας πρωθυπουργού που, παρά το γεγονός ότι είναι μικροκαμωμένη, καταφέρνει να υπερισχύει των αντιπάλων της.

«Είναι σαφές ότι η εμφάνιση κυριαρχίας δεν είναι απλώς επιφανειακή. Κανένα μέλος του συνασπισμού της δεν τολμά να κάνει μια εσωτερική αμφισβήτηση στην εξουσία της και η απελπιστικά διαλυμένη αντιπολίτευση παραδέχεται ανοιχτά ότι δεν μπορεί να τη νικήσει» αναφέρει το άρθρο.

Πρόθυμοι συνεργάτες

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, αντί να αποδοκιμάζουν τη διάβρωση των πολιτικών ελευθεριών που επικρατεί στην Ιταλία, κάνουν τα στραβά ματιά χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «εσωτερικό ζήτημα».

Η στάση τους αυτή έχει μια απλή εξήγηση: Την ίδια στιγμή που η δεξιά πολιτικός έχει εδραιώσει την κυριαρχία της στο εσωτερικό, έχει επίσης εργαστεί σκληρά για να πείσει τους κορυφαίους ηγέτες του μπλοκ ότι είναι ένας έμπιστος συνεργάτης, που θα τους στηρίξει στο βασικά ζητήματα που τους ενδιαφέρουν – κυρίως το μεταναστευτικό.

Σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Μελόνι επέβλεψε τη σύναψη συμφωνιών - ορόσημων με την Τυνησία, τη Μαυριτανία και την Αίγυπτο, που διοχετεύουν δισεκατομμύρια ευρώ σε κατασταλτικά καθεστώτα που κρατούν τους μετανάστες μακριά από την Ευρώπη αναχαιτίζοντας τις βάρκες τους, κλειδώνοντάς τους σε φυλακές ή ρίχνοντας τους στην έρημο.

Πιο πρόσφατα, ξεκίνησε ένα τολμηρό σχέδιο για την εξωτερική ανάθεση της κράτησης μεταναστών χωρίς έγγραφα στην Αλβανία - άσχετα αν το πλάνο της δεν προσώρησε λόγω της Δικαιοσύνης στην Ιταλία.

Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για το «μοντέλο Μελόνι».

Οι αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ τηλεγράφησαν το ενδιαφέρον τους για την προσέγγιση της Ιταλίδας πρωθυπουργού στη συνάντησή τους τον περασμένο Οκτώβριο, όπου συμφώνησαν ότι «θα πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης».

Η φον ντερ Λάιεν πήρε το μήνυμα και τώρα σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα σχέδιο οδηγίας για τις «επιστροφές» το συντομότερο τον Φεβρουάριο.



Πηγή: skai.gr

