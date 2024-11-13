O Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, απήντησε έμμεσα στον Ίλον Μασκ, μεγιστάνα και σύμβουλο του νεοεκλεγέντα Αμερικανού προέδρου, μετά την χθεσινή του ανάρτησή, με την οποία ζητούσε "να φύγουν οι δικαστές" οι οποίοι δεν συμμερίζονται τη γραμμή της κυβέρνησης Μελόνι στο μεταναστευτικό.

"Η Ιταλία είναι μια μεγάλη δημοκρατική χώρα και πρέπει να επαναλάβω, με την έκφραση που χρησιμοποίησα στις 7 Οκτωβρίου του 2022 ότι ξέρει να φροντίζει τις υποθέσεις της, με σεβασμό στο Σύνταγμα", υπογράμμισε ο Ματαρέλα.

"Καθ' ένας, ιδίως όταν, όπως ανακοινώθηκε, ετοιμάζεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε μια φίλη και σύμμαχο χώρα, πρέπει να σέβεται την κυριαρχία της Ιταλίας και δεν επιτρέπετει να παίρνει το δικαίωμα να της κάνει υποδείξεις ", προσθέτει ο Ιταλός πρόεδρος, στην γραπτή δήλωσή του.

Σε νέα του παρέμβαση στο Χ, σήμερα ο Μασκ είχε αναρωτηθεί: "Ο ιταλικός λαός ζει σε δημοκρατία, ή οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια μη εκλεγμένη αυταρχική κάστα;"

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.