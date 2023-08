Πυρκαγιά μαίνεται στη νότια Γαλλία - Απομακρύνθηκαν 3.000 άτομα από κατασκηνώσεις Κόσμος 07:19, 15.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τέσσερις κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική.