Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ένα περιφερειακό επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού Black Hawk (H-60) (​​Μπλακ Χοκ), ενώ πλησίαζε στους διαδρόμους προσγείωσης, στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον.

Οι αρχές έχουν ανασύρει τουλάχιστον 19 νεκρούς, σύμφωνα με το CBS που επικαλείται πηγή των αρχών.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ επιβεβαίωσε ότι «και τα δύο αεροσκάφη βρίσκονται στο νερό» και ότι 64 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο της American Airlines και τρεις στο στρατιωτικό ελικόπτερο. «Στο επίκεντρο τώρα είναι η διάσωση των ανθρώπων και σε αυτό επικεντρώνεται όλο το προσωπικό μας», δήλωσε η Μπάουζερ. Αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα, της οποίας, όπως είπε, θα ηγηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Νωρίτερα, αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι δεν επέβαιναν ανώτεροι αξιωματούχοι στο ελικόπτερο. Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

Οι διασώστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Πότομακ αντιμετωπίζουν «εξαιρετικά δύσκολες» συνθήκες, δήλωσαν εξάλλου οι αρχές, οι οποίες δεν ανακοίνωσαν κανέναν απολογισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο αρχηγός των πυροσβεστών της Ουάσιγκτον Τζον Ντόνελι είπε ότι τα σκάφη βρήκαν γρήγορα ένα από τα αεροσκάφη στο ποτάμι. Όταν ρωτήθηκε για τους επιζώντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής είπε ότι δεν είναι σαφές αν υπάρχουν, αλλά πρόσθεσε ότι οι πρώτοι ανταποκριτές εργάζονται για να βρουν τα θύματα. «Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν επιζώντες», είπε χαρακτηριστικά. Ο Donnelly σημείωσε ότι ενώ η προτεραιότητα των πρώτων ανταποκριτών είναι να αναζητήσουν επιζώντες, θα συνεργαστούν επίσης με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για να βοηθήσουν στη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων. «Θα επανεκτιμήσουμε το πού βρισκόμαστε με την επιχείρηση διάσωσης το πρωί, όταν θα έχουμε καλύτερη εικόνα», τόνισε. «Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τους διασώστες», δήλωσε Ντόνελι, επικαλούμενος το «ψύχος», τον «ισχυρό άνεμο» και «τον πάγο» στον Πότομακ.

H πτήση 5342 της American Airlines είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της American Airlines, το τζετ έχει χωρητικότητα έως και 65 επιβάτες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το περιστατικό της σύγκρουσης «έπρεπε να είχε αποφευχθεί». Ειδικότερα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του Truth Social, σημειώνει: «Το αεροπλάνο βρισκόταν σε τέλεια, συνηθισμένη προσέγγιση στο αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΗ ΝΥΧΤΑ, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου έλαμπαν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο το να κάνει αντί να το ρωτάει αν είδε το αεροπλάνο. Αυτή είναι άσχημη κατάσταση, που είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί!!!»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ από τη μεριά του δήλωσε ότι ο στρατός και το υπουργείο Άμυνας «ξεκινούν αμέσως» την έρευνα για το ατύχημα.

Τα ελικόπτερα του τύπου Μπλακ Χοκ μπορούν να μεταφέρουν ως και 15 ανθρώπους πέρα από το πλήρωμα.

WATCH: New video shows American Airlines flight colliding with Black Hawk helicopter pic.twitter.com/ggnN8yPNig — BNO News (@BNONews) January 30, 2025

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr — BNO News (@BNONews) January 30, 2025

Το Black Hawk του αμερικανικού στρατού που συγκρούστηκε με επιβατικό αεροσκάφος βρισκόταν σε εκπαιδευτική πτήση τη στιγμή του συμβάντος, δήλωσε στο CNN η επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης Joint Task Force-National Capital Region, Heather Chairez.

Το 12ο Τάγμα Αεροπορίας, με έδρα το Fort Belvoir, παρέχει μεταφορά με ελικόπτερο και «τεχνική υποστήριξη διάσωσης» στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας.

Δεν είναι ξεκάθαρο από πού απογειώθηκε το Black Hawk πριν από τη σύγκρουση.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο έχουν σταματήσει.

Δεκάδες πυροσβέστες συμμετέχουν σε καταδυτικές επιχειρήσεις κοντά στο σημείο της συντριβής

Η αστυνομία είπε ότι πολλές υπηρεσίες συμμετέχουν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον ποταμό Ποτομάκ, που συνορεύει με το αεροδρόμιο.

Δεκάδες πυροσβέστες συμμετέχουν σε καταδυτικές επιχειρήσεις στο σημείο της συντριβής του αεροπλάνου. «Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στο X ο Έντουαρντ Κέλι, γενικός πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Πυροσβεστών.

Η Washington Post, επικαλούμενη πηγές, ανέφερε νωρίτερα ότι πολλοί νεκροί ανασύρθηκαν από το νερό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί επιζώντες, ανέφερε η ιστοσελίδα. Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ του Τέξας έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ξέρουμε ότι υπάρχουν θάνατοι», αν και δεν είπε πόσοι.

I am closely monitoring the situation at DCA, and I will receive a briefing from the FAA tomorrow. While we don’t yet know how many on board were lost, we know there are fatalities. Please join Heidi and me in praying for all involved as the search and rescue is underway. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 30, 2025

Βίντεο τα οποία δημοσιεύτηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς. Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ.

Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι στο αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Στην περιοχή σπεύδουν επίσης οχήματα όπως ρυμουλκά και φουσκωτά σκάφη για να πάρουν μέρος στις επιχειρήσεις έρευνας..

Breaking: Senator Marshall of Kansas is on way to the scene “Prays God Wraps his arms around each”

Interesting the Reagan Airport has one of the shortest runways in America for the amount of traffic and there was talk by Congressmen of closing it post 9/11.

The Blackhawks… pic.twitter.com/sbB1LabznA — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) January 30, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση: φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ το επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, κάνοντας λόγο για «φρικτό ατύχημα» και προσθέτοντας πως «παρακολουθεί» την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον έγραψε στο X ότι είναι «βαθιά λυπημένος» από τη σύγκρουση του επιβατικού αεροσκάφους στον αέρα με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού Black Hawk κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Reagan.

I’m deeply saddened to learn about the horrific tragedy at Reagan National Airport.



Please join me in praying for everyone involved as well as our first responders. — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 30, 2025

Ο επικεφαλής της American Airlines εξέφρασε "τη βαθιά θλίψη του"

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας American Airilines εξέφρασε σήμερα "τη βαθιά του θλίψη" αφού ένα αεροσκάφος της θυγατρικής της εταιρείας, της PSΑ, το οποίο μετέφερε 64 ανθρώπους συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ. "Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για τα γεγονότα", δήλωσε ο γενικός διευθυντής της American Airlines, ο Ρόμπερτ Ίσομ, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία, στο οποίο προσθέτει ότι "συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές". "Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε", υπογράμμισε ο Ίσομ προσθέτοντας ότι η American Airlines έχει στείλει μια ομάδα στην Ουάσινγκτον και ότι θα μεταβεί και ο ίδιος εκεί.

Μάρτυρας που είδε το συμβάν

Ο Ari Schulman είπε στο CNN ότι οδηγούσε στο σπίτι όταν είδε το αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο.

Καθώς παρακολουθούσε τα αεροπλάνα που έμπαιναν για προσγείωση, ένα συγκεκριμένα τράβηξε το μάτι του.

«Αρχικά είδα το αεροπλάνο και φαινόταν εντάξει. Κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, βρισκόταν ίσως 120 πόδια πάνω από το νερό. Τρία δευτερόλεπτα αργότερα, το αεροπλάνο «έγειρε σε όλη τη διαδρομή προς τα δεξιά… πέρα ​​από τις 90 μοίρες».

«Μπορούσα να δω το κάτω μέρος του. Υπήρχε ένα πολύ έντονο κίτρινο χρώμα και μια σειρά σπινθήρων από κάτω», είπε.

«Προσεύχομαι να την βγάλει κάποιος από το ποτάμι»

Ο Hamaad Raza είπε ότι η σύζυγός του βρισκόταν στο αεροπλάνο που συγκρούστηκε με το ελικόπτερο. «Απλώς προσεύχομαι να την τραβήξει κάποιος έξω από το ποτάμι αυτή τη στιγμή που μιλάμε», είπε στο CNN.

Ο Raza είπε ότι έλαβε ένα μήνυμα από τη σύζυγό του λίγο πριν από την αναμενόμενη προσγείωση του αεροπλάνου.

«Μου έστειλε μήνυμα ότι προσγειώνονταν σε 20 λεπτά», είπε. Αλλά τα κείμενα που της έστειλε δεν παραδόθηκαν.

Τότε ήταν που κατάλαβε ότι κάτι μπορεί να έχει πάει στραβά, είπε.

Η συντριβή αναβίωσε τις μνήμες μιας αεροπορικής καταστροφής τον Ιανουάριο του 1982

Το αεροδρόμιο Ρίγκαν βρίσκεται στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, ακριβώς απέναντι από την πρωτεύουσα της χώρας και νότια του Πενταγώνου. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο στρατός πραγματοποιούσε επί χρόνια νυχτερινές και ημερήσιες αποστολές ελικοπτέρων στον ουρανό της Βόρειας Βιρτζίνια κοντά στο αεροδρόμιο.

Το περιστατικό αποτελεί άμεση δοκιμασία για την κυβέρνηση Τραμπ κατά τη δεύτερη εβδομάδα της θητείας του. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ορκίστηκε στη θέση του μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Η συντριβή αναβίωσε τις μνήμες μιας αεροπορικής καταστροφής τον Ιανουάριο του 1982, όταν ένα 737 της Air Florida Boeing δυσκολεύτηκε να σηκωθεί στον αέρα μετά την απογείωση με πάγο στους κινητήρες και στα φτερά, χτύπησε τη γέφυρα της 14ης οδού και στη συνέχεια έπεσε στον παγωμένο Ποτόμακ. Εβδομήντα τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις στο έδαφος.

Το τελευταίο επιβατικό αεροσκάφος που συνετρίβη στις ΗΠΑ ήταν η πτήση 3407 της Colgan Air κοντά στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το 2009. Στην πτήση επέβαιναν 45 επιβάτες.

