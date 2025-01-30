Η σύγκρουση στον αέρα μεταξύ του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines και του στρατιωτικού ελικοπτέρου ενώ πλησίαζαν στους διαδρόμους προσγείωσης, στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τετάρτης θυμίζει μια παρόμοια τραγωδία που σημειώθηκε πριν από 43 χρόνια.

Στις 13 Ιανουαρίου του 1982, η πτήση 90 της Air Florida αναχώρησε από το Εθνικό Αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον για το Φορτ Λόντερντεϊλ. Ωστόσο, λίγο μετά την απογείωση, το αεροσκάφος χτύπησε τη γέφυρα της 14ης οδού και συνετρίβη στον γεμάτο πάγο ποταμό Potomac.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 70 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος. Όλοι τους έχασαν τη ζωή τους, μαζί με τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε οχήματα πάνω στη γέφυρα.

Μια έρευνα από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών εκείνη την εποχή διαπίστωσε ότι το ατύχημα προκλήθηκε από πολλαπλές αστοχίες –– συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας του πληρώματος να αφαιρέσει τον υπερβολικό πάγο και το χιόνι στα φτερά και τον κινητήρα του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της επίγειας λειτουργίας.

Η έρευνα έκρινε τον κυβερνήτη της πτήσης υπεύθυνο για την αποτυχία απόρριψης της απογείωσης ακόμη και αφού ενημερώθηκε για τις δυσμενείς συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.