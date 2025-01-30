Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης ότι ένα περιφερειακό επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβάτες συγκρούστηκε στον αέρα με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Η αστυνομία είπε ότι πολλές υπηρεσίες συμμετέχουν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον ποταμό Ποτομάκ, που συνορεύει με το αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 19 σοροί ανασύρθηκαν μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με το CBS News το οποίο επικαλείται αξιωματούχο της αστυνομίας.

Κι ενώ οι έρευνες για τη διάσωση επιζώντων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, έρχεται στο φως ένα ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν και μετά τη σύγκρουση.

Στο βίντεο, το οποίο εξασφάλισε το CNN από το LiveATC.net. ακούγεται αρχικά η στιγμή που οι ελεγκτές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ρωτούν το ελικόπτερο αν είναι ορατή η εμπορική πτήση της PSA Airlines.

Τότε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας λέει: «PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;».

Ο χειριστής του ελικοπτέρου απάντησε: «PAT 2-5 περάστε πίσω από το CRJ».

Στη συνέχεια, στο ηχητικό υλικό ακούστηκε ένα «oooh» πιθανότατα από τον πύργο ελέγχου, τη στιγμή της συντριβής.

Η στιγμή της σύγκρουσης

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr — BNO News (@BNONews) January 30, 2025

Έπειτα, ο πύργος ελέγχου ειδοποίησε έναν άλλο πιλότο για το τι συνέβη και ακούγεται να λέει στο ηχητικό: «Δεν ξέρω αν καταλάβατε νωρίτερα τι συνέβη, αλλά υπήρξε σύγκρουση στο άκρο προσέγγισης του 3-3. Θα διακόψουμε τη λειτουργία επ’ αόριστον, αν θέλετε να επιστρέψετε στην πύλη. Σας προτείνω να συνεννοηθείτε με την εταιρεία. Ενημερώστε με για το τι θέλετε να κάνετε», λέει ο ελεγκτής, αναφερόμενος στον αεροδιάδρομο 33.

Το ηχητικό υλικό αποκάλυψε επίσης ότι κι ένας άλλος πιλότος είχε δει το περιστατικό και το επιβεβαίωσε με έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.