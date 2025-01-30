Ο πρόεδρος της ΛΔ Κονγκό, Τσισεκέντι, κατήγγειλε αργά χθες Τετάρτη την «απραξία» της διεθνούς κοινότητας μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις στη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της χώρας του, προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου περιφερειακής «κλιμάκωσης».

«Η σιωπή σας και η απραξία σας (...) αποτελούν ύβρη» για τη ΛΔ Κονγκό, καθώς η ακραία βία κατά την προέλαση του ένοπλου αντικυβερνητικού κινήματος M23 με την υποστήριξη του στρατού της Ρουάντας εγείρουν κίνδυνο «κλιμάκωσης» στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, τόνισε ο Φέλιξ Τσισεκέντι σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.