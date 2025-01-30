Τραμπ για την τραγωδία στην Ουάσινγκτον: Γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή - Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε τι να κάνει;

Η σύγκρουση ανάμεσα σε αεροπλάνο της γραμμής και στρατιωτικό ελικόπτερο χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) στην περιοχή της Ουάσιγκτον, που είχε αποτέλεσμα να συντριβεί το αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες -και 19 νεκρούς μέχρι στιγμής - στον ποταμό Ποτόμακ, «θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε τέλεια, συνηθισμένη προσέγγιση στο αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η νύχτα ήταν καθαρή, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου έλαμπαν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει αντί να το ρωτάει αν είδε το αεροπλάνο. Αυτή είναι άσχημη κατάσταση, που είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», πρόσθεσε.

«Τι τρομερή νύχτα ήταν αυτή. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!», τόνισε σε νέα του ανάρτηση ο Τραμπ.

