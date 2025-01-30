Οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες επιβεβαίωσαν πως στοχοποίησαν «πυρήνα οπλισμένων τρομοκρατών».

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως η επιδρομή έπληξε το χωριό Ταμούν, στην επαρχία Τούμπας, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Τοπικός αξιωματούχος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο για πλήγμα που εξαπολύθηκε από drone.

Από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έγινε επιδρομή από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση πληροφοριών της Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας και πληροφοριών). Δεν έδωσαν απολογισμό.

Με ανακοίνωσή του, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κατήγγειλε «την κλιμάκωση των εγκλημάτων της φασιστικής κατοχής στη Δυτική Όχθη και τη συνεχιζόμενη πολιτική των δολοφονιών ηρωικών μελών της αντίστασης και μουτζαχεντίν (σ.σ. ‘ιερών πολεμιστών’)».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα θύματα έγιναν στόχος ενώ κινούνταν με όχημα.

Άλλες παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εκτόξευσε τρεις πυραύλους εναντίον σπιτιού.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό από την πλευρά της πως, πέρα από τους δέκα νεκρούς, υπάρχουν τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το πλήγμα εξαπολύθηκε μια εβδομάδα και κάτι μετά την έναρξη ευρείας κλίμακας ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη Τζενίν και στον παρακείμενο καταυλισμό προσφύγων, περιοχή που χαρακτηρίζεται οχυρό ένοπλων παλαιστινιακών κινημάτων.

Η βία κλιμακώθηκε ραγδαία στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και τον στρατό του Ισραήλ στη Γάζα την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 873 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή επιθέσεις εποίκων έκτοτε, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στην άλλη πλευρά, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 29 Ισραηλινοί, είτε σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων την ίδια περίοδο, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

