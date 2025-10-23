Λογαριασμός
Η συγκίνηση του Τζέι Ντι Βανς: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου - Φωτό

«Είμαι απέραντα ευγνώμων στους Έλληνες, Αρμένιους και Καθολικούς ιερείς που φροντίζουν το ιερότερο όλων των μερών» δηλώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Τζέι Ντι Βανς: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου

Την Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Ισραήλ. O Αμερικανός αντιπρόεδρος έδειξε συγκινημένος και να διακατέχεται από δέος από την επίσκεψή του στον Ναό, και το έδειξε στην ανάρτησή του στο X.

«Τι εκπληκτική ευλογία να έχω επισκεφτεί τον τόπο του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού. Είμαι απέραντα ευγνώμων στους Έλληνες, Αρμένιους και Καθολικούς ιερείς που φροντίζουν το ιερότερο όλων των μερών.

»Είθε ο Άρχοντας της Ειρήνης να μας ελεήσει και να ευλογήσει τις προσπάθειές μας για ειρήνη» δηλώνει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

