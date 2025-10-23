Την Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Ισραήλ. O Αμερικανός αντιπρόεδρος έδειξε συγκινημένος και να διακατέχεται από δέος από την επίσκεψή του στον Ναό, και το έδειξε στην ανάρτησή του στο X.

«Τι εκπληκτική ευλογία να έχω επισκεφτεί τον τόπο του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού. Είμαι απέραντα ευγνώμων στους Έλληνες, Αρμένιους και Καθολικούς ιερείς που φροντίζουν το ιερότερο όλων των μερών.

»Είθε ο Άρχοντας της Ειρήνης να μας ελεήσει και να ευλογήσει τις προσπάθειές μας για ειρήνη» δηλώνει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

What an amazing blessing to have visited the site of Christ's death and resurrection. I am immensely grateful to to the Greek, Armenian, and Catholic priests who care for this most sacred of places.



May the Prince of Peace have mercy on us, and bless our efforts for peace. https://t.co/X6CDoxJqOj — JD Vance (@JDVance) October 23, 2025

