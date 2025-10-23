Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια δηλώνοντας ότι ένιωσε «προσβεβλημένος» από την ψηφοφορία της Κνεσέτ για την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο Ισραήλ.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε διπλωματική ένταση, καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει τη διαδικασία, είτε αφαιρώντας το θέμα από την ημερήσια διάταξη είτε διατάζοντας τα μέλη του κόμματός του να ψηφίσουν κατά, επέλεξε να μην τη σταματήσει για να αποφύγει σύγκρουση με τους υπερεθνικιστές εταίρους του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Σημειώνεται ότι η Κνεσέτ ψήφισε την Τετάρτη, σε προκαταρκτική ανάγνωση, δύο νομοσχέδια που αφορούσαν την προσάρτηση.

Το ένα νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από μέλος του συνασπισμού, προέβλεπε την προσάρτηση ολόκληρης της Δυτικής Όχθης.

Το άλλο, που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση, προέβλεπε την προσάρτηση ενός από τους μεγαλύτερους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου διέταξε τα μέλη του κόμματός του να μην ψηφίσουν επί των νομοσχεδίων, αλλά δεν έδωσε την ίδια εντολή στα υπόλοιπα μέλη του συνασπισμού του και δεν έλαβε μέτρα για να σταματήσει την ψηφοφορία.

Τα δύο νομοσχέδια εγκρίθηκαν με τις ψήφους ορισμένων μελών του κυβερνητικού συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους του κόμματος Νετανιάχου, καθώς και περισσότερων από δώδεκα μελών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Οργή Βανς

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ρωτήθηκε για την ψηφοφορία και τη χαρακτήρισε «περίεργη».

Είπε ότι μπερδεύτηκε με τη διαδικασία και ότι του είπαν πως ήταν απλώς «συμβολική» και μέρος ενός «πολιτικού τεχνάσματος χωρίς πρακτική σημασία». «Αν επρόκειτο για πολιτικό τέχνασμα, ήταν ανόητο, και το θεωρώ προσβλητικό», δήλωσε ο Βανς.

Τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι πως «η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει την Τετάρτη, πριν από το ταξίδι του στο Ισραήλ, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πως η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα μπορούσε να αποτελέσει «δυνητική απειλή για τη συμφωνία ειρήνης» στη Γάζα.

«Είναι μια δημοκρατία, θα κάνουν τις ψηφοφορίες τους, οι άνθρωποι θα εκφράσουν τις θέσεις τους, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό... Μας ανησυχεί οτιδήποτε μπορεί να αποσταθεροποιήσει όσα έχουμε χτίσει», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου εξέτασε το ενδεχόμενο προσάρτησης μεγάλων τμημάτων της Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από αρκετές δυτικές χώρες τον Σεπτέμβριο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι μια τέτοια ενέργεια από το Ισραήλ θα έπληττε τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε πραγματοποιήσει συνάντηση τον περασμένο μήνα με ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, ζητώντας τη στήριξή τους στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι Άραβες ηγέτες έθεσαν στον Τραμπ μια σειρά από προϋποθέσεις για να στηρίξουν το σχέδιο, μεταξύ των οποίων και τη δέσμευση ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει περιοχές της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε στους ηγέτες ότι θα μπλοκάρει ένα τέτοιο βήμα. Τρεις ημέρες αργότερα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.



