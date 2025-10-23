Ουγγαρία: Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι στους δρόμους, σε διαφορετικές διαδηλώσεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Βουδαπέστη, σε διαφορετικές διαδηλώσεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με την κάθε πλευρά να επιδιώκει να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές της, έξι μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Ο εθνικιστής Βίκτορ Όρμπαν, 61 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο επικίνδυνη για εκείνον αντιπολίτευση, εδώ και 15 χρόνια που είναι στην εξουσία με την ιδιότητα του πρωθυπουργού.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο συντηρητικός Πέτερ Μάγιαρ, 44 ετών, πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία σε βάρος αυτού που ονομάζει «διεφθαρμένη» πολιτική ελίτ αυτής της χώρας των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο Όρμπαν, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίζεται ως προστάτης μπροστά στον πόλεμο και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του όταν είδε τον Αμερικανό πρόεδρο να προτείνει προσφάτως μία Σύνοδο με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη.

Κατηγόρησε τις Βρυξέλλες, στο τέλος της «πορείας του για την ειρήνη» ότι εμποδίζουν την «αποστολή» του ενοίκου του Λευκού Οίκου για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

«Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να κάνουν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ούγγρος ηγέτης ενώπιον των υποστηρικτών του που κρατούσαν σημαίες της χώρας, έξω από το κοινοβούλιο. «Εάν οι Βρυξέλλες δεν εμπόδιζαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι «στηρίζουν τον πόλεμο τασσόμενοι υπέρ μιας αλλαγής κυβέρνησης», την ώρα που μέσα στο πλήθος, σε ένα πανό μπορούσε κανείς να διαβάσει το σύνθημα: «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε για την Ουκρανία».

«Είμαι πραγματικά υπέρ της διεξαγωγής αυτής της Συνόδου για την Ειρήνη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιστβάν Αμπρόζι, μια συνταξιούχος ηλικίας 72 ετών. «Είμαι πεπεισμένη πως όλα θα πάνε καλά».

«Αλλαγή συστήματος»

Ο Βίκτορ Όρμπαν συνηθίζει να οργανώνει τέτοιες συγκεντρώσεις, που ονομάζει «πορείες για την ειρήνη», πολύ πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Αυτήν τη φορά, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εθνικής εορτής για την Εξέγερση του 1956 κατά του σοβιετικού ζυγού, που πνίγηκε στο αίμα από τα στρατεύματα του Κρεμλίνου.

Ο Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος είχε σκληρύνει τη στάση του εναντίον της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, οργάνωσε μια άλλη κινητοποίηση, την οποία ονόμασε «εθνική πορεία».

Κατάφερε επίσης να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Βουδαπέστη, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία πίσω από ένα πανό που καλούσε σε μια «αλλαγή του συστήματος».

Το κόμμα του, Tisza, προηγείται αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Όμως, η ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα της επιλογής της Βουδαπέστης από τον Ντόναλντ Τραμπ για μια Σύνοδο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε νέα ώθηση στον Όρμπαν.

Αν και μια τέτοια Σύνοδος αναβλήθηκε επ’ αόριστον από τον Ντόναλντ Τραμπ, η πρότασή του έθεσε, στην ουσία, την ουγγρική πρωτεύουσα στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, υπέρ αυτού του ακλόνητου υποστηρικτή του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

