Νέο περιστατικό ρωσικής παραβίασης σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη της Ρωσίας πέταξαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, για 18 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τον λιθουανικό στρατό.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα Il-78 ανεφοδιασμού, φέρεται να συμμετείχαν σε εκπαιδευτική αποστολή ανεφοδιασμού, όταν παραβίασαν τα σύνορα γύρω στις 15:00 GMT, εισερχόμενα στη Λιθουανία από την περιοχή του Καλίνινγκραντ, όπως ανέφερε ο στρατός.

Σε απάντηση, ισπανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon της αποστολής NATO Baltic Air Policing απογειώθηκαν για αναχαίτιση και περιπολούν την περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.