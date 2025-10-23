Περισσότερες από δώδεκα αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προχώρησαν σε κοινή καταδίκη της απόφασης του ισραηλινού κοινοβουλίου να εξετάσει δύο νομοσχέδια, τα οποία προβλέπουν την επέκταση της εθνικής κυριαρχίας του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, αλλά και ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καταδικάζουν με τον εντονότερο τρόπο την υιοθέτηση των νομοσχεδίων από την Κνεσέτ.

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η Κνεσέτ ενέκρινε την Τετάρτη την εξέταση των δύο νομοσχεδίων, σε μια περίοδο που ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ.

Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπονομεύει τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να χάσει «την υποστήριξη των ΗΠΑ» σε περίπτωση προσάρτησης της Δυτικής Όχθης. Όπως δήλωσε, «Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

