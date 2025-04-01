Σε πολύ άσχημη κατάσταση, με βαρύτατα τραύματα και νεφρική ανεπάρκεια, νοσηλεύεται μετά από περίεργο τροχαίο η Βιρτζίνια Τζούφρε (Virginia Giuffre), μία από τις πιο γνωστές γυναίκες - θύματα του παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία μάλιστα είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, όταν αυτή ήταν 17 χρονών.

Virginia Giuffre was hospitalized following a "serious accident," a representative said. https://t.co/U2VwBG5FuL April 1, 2025

Η Τζούφρε ζούσε με τα παιδιά της και τον σύζυγό της, Ρόμπερτ στο Νορθ Περθ της Αυστραλίας, αν και πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ζευγάρι χώρισε μετά από 22 χρόνια γάμου.

Με ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο, η 41χρονη σήμερα γυναίκα, ενημέρωσε ότι οι γιατροί τις έδωσαν 4 ημέρες ζωής και εξέφρασε την επιθυμία να δει τα παιδιά της «για μια τελευταία φορά» πριν πεθάνει.

Όπως αναφέρει, το ατύχημα συνέβη όταν ένα σχολικό λεωφορείο που «έτρεχε με 110 χλμ/ώρα» έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη έκοβε ταχύτητα για να στρίψει.

Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητό της «έγινε σαν τενεκεδάκι». Ωστόσο, δεν εξηγεί πότε ή που έγινε το τροχαίο.

Τόσο η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας όσο και οι υπηρεσίες ασθενοφόρων δήλωσαν στο BBC ότι «δεν είχαν στοιχεία για τέτοιο ατύχημα τις τελευταίες εβδομάδες».

Η αστυνομία διευκρίνισε αργότερα ότι εντόπισε αρχεία μιας «μικρής σύγκρουσης» μεταξύ λεωφορείου και αυτοκινήτου στις 24 Μαρτίου, αλλά ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα.



