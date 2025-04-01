Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι υπαναχωρεί από την απόφασή του να διορίσει τον αντιναύαρχο Ελί Σαρβίτ νέο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ), μετά τις αντιδράσεις της Ουάσινγκτον και ενός Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή.

«Τη Δευτέρα ο Νετανιάχου συναντήθηκε εκ νέου με τον αντιναύαρχο Σαρβίτ με αφορμή τον διορισμό του ως επικεφαλής της Σιν Μπετ», ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Τον ευχαρίστησε (…) που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του καθήκοντος αλλά τον ενημέρωσε ότι, έπειτα από περαιτέρω σκέψεις, σκοπεύει να εξετάσει και άλλες υποψηφιότητες», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ο «ανεπιθύμητος» αντιναύαρχος

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες τον διορισμό του Έλι Σαρβίτ ως νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει παγώσει την αποπομπή του νυν διευθυντή της υπηρεσίας, Ρόνεν Μπαρ, ως τις 8 Απριλίου.

Η απόφαση είχε προκαλέσει την αντίδραση βουλευτών του κυβερνητικού συνασπισμού, λόγω των πολιτικών απόψεων του αντιναυάρχου εν αποστρατεία, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης.

Παράλληλα ο Σαρβίτ σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο είχε επικρίνει την περιβαλλοντική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι «επιταχύνει την καταστροφή» του πλανήτη.

Το άρθρο αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενού συμμάχου του Τραμπ.

«Αν και είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι η Αμερική δεν έχει καλύτερο φίλο από το Ισραήλ, ο διορισμός του Έλι Σαρβίτ ως νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ είναι κάτι περισσότερο από προβληματικός», έγραψε στο Χ ο Γκράχαμ.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ μεγαλύτερος υποστηρικτής για το κράτος του Ισραήλ από τον πρόεδρο Τραμπ. Οι δηλώσεις που έκανε ο Έλι Σαρβίτ για τον πρόεδρο Τραμπ και τις πολιτικές του θα προκαλέσουν ανώφελη ένταση σε μια κρίσιμη συγκυρία», πρόσθεσε.

«Η συμβουλή μου προς τους Ισραηλινούς φίλους είναι να αλλάξουν πορεία και να διεξάγουν πιο ενδελεχείς ελέγχους», υπογράμμισε ο Γκράχαμ.



Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε τον Μάρτιο να αποπέμψει τον Μπαρ, επικαλούμενη «την απώλεια της επαγγελματικής και προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ του πρωθυπουργού και του διευθυντή της υπηρεσίας» η οποία εμποδίζει «την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους».

Πηγή: skai.gr

