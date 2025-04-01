Ιταλία: Σε νέο χαμηλό ρεκόρ οι γεννήσεις - Απομακρύνεται από τα 60 εκατ. ο πληθυσμός

Το δημογραφικό απειλεί την Ιταλία. Η γείτονα φαίνεται να αντιμετωπίζει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, μεγαλύτερο και από της Ελλάδας, αφού οι γεννήσεις μειώνονται διαρκώς.



Οι νέες γεννήσεις στην Ιταλία έφτασαν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 2024, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η στατιστική υπηρεσία της χώρας ISTAT, βυθίζοντας περαιτέρω τη χώρα σε μια φαινομενικά μη αναστρέψιμη δημογραφική κρίση.



Πέρυσι σημειώθηκαν 370.000 γεννήσεις, σύμφωνα με την ISTAT, σημειώνοντας τη 16η συνεχόμενη ετήσια πτώση, και τον χαμηλότερο αριθμό από την ιταλική ενοποίηση το 1861. Παλιότερα οι γεννήσεις ξεπερνούσαν το 1 εκατ.

Στο μεταξύ, υπήρξαν 281.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις το 2024. Ως αποτέλεσμα, ο ιταλικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 37.000 στα 58,93 εκατομμύρια, σύμφωνα με μια τάση δεκαετίας.



Από το 2013 έως το 2018 ο πληθυσμός της Ιταλίας ξεπερνούσε τα 60 εκατομμύρια, με τον ιταλικό πληθυσμό να απομακρύνεται από αυτό το «ορόσημο».



Παράλληλα, η ISTAT ανέφερε ότι 191.000 Ιταλοί έφυγαν από τη χώρα πέρυσι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο «brain drain» αυτόν τον αιώνα, και μια αύξηση 20% από το προηγούμενο έτος, αν και η ISTAT διευκρίνισε ότι μια κανονιστική αλλαγή θα μπορούσε να είναι βασικός παράγοντας που εξηγεί την απότομη αύξηση.



Πέρυσι, η Ιταλία επέβαλε πρόστιμα σε Ιταλούς που ζουν στο εξωτερικό και δεν εγγράφηκαν ως ομογενείς στην ξένη χώρα στην οποία ζουν, κάτι που μπορεί να ώθησε πολλούς να τακτοποιήσουν τη θέση τους.



Οι ξένοι αντιπροσώπευαν το 9,2% του πληθυσμού της Ιταλίας το 2024, ή 5,4 εκατομμύρια άτομα.



Η διαρκώς μειούμενη γεννητικότητα της Ιταλίας (από το 2016 και έπειτα) θεωρείται κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, αλλά παρά τις διαδοχικές κυβερνήσεις που δεσμεύτηκαν να αναλάβουν ουσιαστικά μέτρα, καμία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανακόψει την πτώση, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης Μελόνι.



