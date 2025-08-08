Η αστυνομία του Λος Άντζελες συνέλαβε τον Σον Νόρφλιτ (Sean Norfleet), τον μεγαλύτερο εγγονό του θρυλικού ηθοποιού Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson), την Τρίτη 5 Αυγούστου, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο μουσικός παραγωγός και DJ, γνωστός ως Cutter Mattock, φέρεται να επιτέθηκε σε μια γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 26 Αυγούστου.

Jack Nicholson’s Eldest Grandson Sean Norfleet Arrested on Domestic Violence Charge https://t.co/JqzdQoMCBv — People (@people) August 8, 2025

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες δήλωσε ότι «δεν θα δημοσιευτεί φωτογραφία σύλληψης» του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα χρόνια.

Ο 29χρονος Σον Νάιτ Νίκολσον (Sean Knight Nicholson) είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του βραβευμένου ηθοποιού, Τζένιφερ Νίκολσον (Jennifer Nicholson).

Ο Σον είναι ο γιος της Τζένιφερ Νίκολσον και του Μαρκ Νόρφλι (Mark Norfleet) με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1997 έως το 2003.

Το πρώην ζευγάρι απέκτησε ακόμα έναν γιο, τον 26χρονο Ντιουκ.

Πηγή: skai.gr

