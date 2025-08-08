Αγκυρα: Κατηγορηματική καταδίκη του ισραηλινού σχεδίου για τη Γάζα, καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει

Η Τουρκία καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να δράσουν για να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών, λέγοντας ότι κάθε βήμα της κυβέρνησης του Ισραήλ να συνεχίσει αυτό που η Τουρκία αποκάλεσε γενοκτονία και κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ επέφερε βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

