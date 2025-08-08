Ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δεξιός podcaster, συνωμοσιολόγος και καταδικασμένος για κακούργημα (για αψήφηση κλήτευσης στην έρευνα του Κογκρέσου για την Επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ), Στιβ Μπάνον σκέφτεται να διεκδικήσει την αμερικανική προεδρία το 2028, επειδή δεν πιστεύει ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι «αρκετά σκληρός», σύμφωνα δημοσίευμα.

Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ως πιθανού διαδόχου του μετά το τέλος της δεύτερης και τελευταίας θητείας του, ο Μπάνον «τώρα φαντάζεται μια ευκαιρία για την κορυφαία θέση», δήλωσαν πηγές στην Daily Mail.

«Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό. Για να είμαστε δίκαιοι, είναι ο αντιπρόεδρος», είχε δηλώσει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Το μυστικό σχέδιο του Μπάνον για προεκλογική εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028 βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της «σκέψης».

Ο ίδιος, σε συνέντευξή του στο Politico τον Μάρτιο, είχε δηλώσει: «Δεν σκέφτομαι σαν πολιτικός... Το μόνο που κάνω είναι να υποστηρίζω τον Πρόεδρο Τραμπ και να προσπαθώ να προωθήσω την λαϊκιστική ατζέντα του "Πρώτα η Αμερική". Η ιδέα να είμαι υποψήφιος είναι παράλογη» (μέχρι να σταματήσει να είναι).

Όμως, το τελευταίο διάστημα, ο Μπάνον φαίνεται απογοητευμένος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

EXCLUSIVE: Steve Bannon is secretly plotting a sensational run for president in 2028 https://t.co/oLWbrdVVwM pic.twitter.com/uvCpxvxEkr — Daily Mail (@DailyMail) August 7, 2025

Πηγές του περιβάλλοντός του δήλωσαν στην Mail ότι ο 71χρονος παρουσιαστής του War Room είχε κακολογήσει τον Βανς κατ' ιδίαν, διεκδικώντας τα εύσημα για τη βοήθειά του στην καθιέρωση του ως MAGΑ, κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών για τη Γερουσία του Οχάιο στο παρελθόν.

Άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Μπάνον είχε «πιέσει και στηρίξει» τον Βανς για τον ρόλο του Αντιπροέδρου και, ουσιαστικά, «δημιούργησε την εικόνα του».

«Τον αγαπώ... αλλά ο Βανς δεν είναι αρκετά σκληρός για να θέσει υποψηφιότητα το 2028», είναι το μήνυμα που μοιράζεται ο ρεπουμπλικάνος πολιτευτής με τον στενό κύκλο του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.