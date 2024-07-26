Τρεις Τσετσένοι ύποπτοι για "τρομοκρατικές" δραστηριότητες για λογαριασμό της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν, φυλακίστηκαν σήμερα στο Βέλγιο , την επομένη σειράς ερευνών που διεξήχθησαν υπό τον φόβο μιας επίθεσης, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Επτά άτομα, όλα τσετσενικής καταγωγής, συνελήφθησαν την Πέμπτη κατά την αστυνομική αυτή έφοδο. Μεταξύ των τριών, σε βάρος των οποίων ο δικαστής αποφάσισε να απαγγείλει κατηγορίες και να φυλακίσει, δύο είναι ύποπτοι για "προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης". Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει "καμιά συγκεκριμένη ένδειξη για έναν συγκεκριμένο στόχο", διευκρίνισε η εισαγγελία.

Τέσσερα άλλα άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια ερευνών οι οποίες έγιναν σε κατοικίες και άλλους χώρους σε όλη τη χώρα την Πέμπτη αφέθηκαν ελεύθερα, εκ των οποίων οι τρεις μετά την ανάκρισή τους από ανακριτή, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι και οι επτά που τέθηκαν υπό κράτηση στην περιοχή των Βρυξελλών και σε πόλεις όπως η Αμβέρσα, η Λιέγη και η Γάνδη έχουν τσετσενική καταγωγή, με τους τρεις που κατηγορούνται να είναι ύποπτοι ως μέλη του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν, του αφγανικού παρακλαδιού του Ισλαμικού Κράτους.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ύποπτοι είχαν επιλέξει συγκεκριμένο στόχο χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι οι ερευνητές δεν ήθελαν να υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος τόσο κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Το γραφείο του εισαγγελέα δεν απάντησε σε ερώτηση του Reuters αν οι συλλήψεις αυτές συνδέονται πιθανόν με τους Αγώνες, των οποίων η τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί απόψε.

Ο Γάλλος εισαγγελέας κατά της τρομοκρατίας είπε στο Reuters ότι δεν έγινε καμία σύλληψη ή έρευνα στη Γαλλία στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά δεν είπε εάν οι γαλλικές αρχές εμπλέκονται σε αυτήν.

Οι δράστες των επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, στις οποίες σκοτώθηκαν 130 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 368, σχεδίασαν και συντόνισαν σε μεγάλο βαθμό την επίθεσή τους από το γειτονικό Βέλγιο, ενώ αρκετοί από τους δράστες ήταν Βέλγοι πολίτες ή κάτοικοι.

Το 2016, στις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σκοτώθηκαν 34 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 340. Μεταξύ αυτών που καταδικάστηκαν για τις επιθέσεις ήταν ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο οποίος ήταν επίσης ο κύριος ύποπτος στη δίκη για τις επιθέσεις στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

