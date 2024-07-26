Λογαριασμός
Βουλγαρία: Κερδίζει πέντε μετάλλια στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα

 Η Ολυμπιάδα πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 22 Ιουλίου στη Βρετανία με τη συμμετοχή 609 μαθητών από 108 χώρες

Μαθηματικά

Οι καλύτεροι Βούλγαροι μαθητές στα μαθηματικά κέρδισαν πέντε μετάλλια στον διαγωνισμό με το μεγαλύτερο κύρος στην επιστήμη αυτή παγκοσμίως για το 2024.

Στην 65η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, η εθνική ομάδα της Βουλγαρίας κέρδισε 3 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια και ένα τιμητικό δίπλωμα, ανακοίνωσε η Ένωση Ολυμπιακών Επιστημονικών Ομάδων.

Η Ολυμπιάδα πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 22 Ιουλίου στη Βρετανία με τη συμμετοχή 609 μαθητών από 108 χώρες.

Της ομάδας ηγούνται ο καθηγητής Στανισλάβ Χαριζάνοφ από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, ο επίκουρος καθηγητής Στόγιαν Μπόεφ και ο Ντραγκομίρ Γκρόζεφ.

Στην ομαδική κατάταξη η Βουλγαρία κατέλαβε την 27η θέση παγκοσμίως και την 11η στην Ευρώπη με 126 βαθμούς, πίσω από την 25η θέση το 2023.

Η προετοιμασία και η συμμετοχή στον διαγωνισμό υποστηρίζονται από το υπουργείο Παιδείας, την Ένωση Μαθηματικών Βουλγαρίας, το Ίδρυμα "Η Αμερική για τη Βουλγαρία", την Ένωση Ολυμπιακών Επιστημονικών Ομάδων.

Η Διεθνής Ολυμπιάδα Μαθηματικών είναι η πρώτη Επιστημονική Ολυμπιάδα. Ιδρύθηκε το 1959 στη Ρουμανία. Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία είναι οι μόνες χώρες που συμμετείχαν σε όλες τις διοργανώσεις της Ολυμπιάδας από την έναρξη του θεσμού. Έως σήμερα, η βουλγαρική ομάδα έχει κερδίσει συνολικά 308 μετάλλια στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα: 57 χρυσά, 130 ασημένια και 121 χάλκινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

