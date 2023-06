Τουλάχιστον δύο νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τυνησία

Δύο πτώματα ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των βόρειων ακτών της Τυνησίας, μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου με 4 επιβαίνοντες, το οποίο είχε χαθεί από τα ραντάρ στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Το ελικόπτερο έπεσε στη θάλασσα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής «έχουν ανασυρθεί δύο πτώματα και ορισμένα συντρίμμια».

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων συνεχίζεται, με τη συνδρομή ομάδας δυτών.

Reuters: #Tunisia's Defence Ministry said on Thursday

a #military helicopter "has gone missing" after it left "for a night flight" near #Bizerte (north) late on Wednesday with 4 crew on board.

The ministry "is searching land and sea areas to determine its location".