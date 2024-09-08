Ο τυφώνας Γιάγκι (Yagi) , ο ισχυρότερος που έχει πλήξει φέτος την Ασία, εξασθένησε σήμερα σε τροπική καταιγίδα, αφού έπληξε το βόρειο Βιετνάμ, την επαρχία Χαϊνάν της Κίνας και τις Φιλιππίνες στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων, της πρώτης χώρας που έπληξε ο Γιάγκι αφού σχηματίσθηκε την περασμένη εβδομάδα, αύξησε σήμερα τον απολογισμό των νεκρών σε 20 από 16 και ανέφερε πως εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 22 ανθρώπων.

Ο Γιάγκι στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο νότιο κινεζικό νησί Χαϊνάν, σύμφωνα με τις τελευταίες επικαιροποιημένες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων τεσσάρων από κατολίσθηση στην επαρχία Χόα Μπιν, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Ανόι.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο Ανόι, μια πόλη 8,5 εκατομμυρίων κατοικων, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός είναι προσωρινός.

Ένας 53χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε όταν δένδρο έπεσε επάνω του στη βόρεια επαρχία Χάι Ντουόνγκ, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον ένα πτώμα περισυνελέγη από τη θάλασσα κοντά στην παραλιακή πόλη Χαλόνγκ, όπου αγνοείται η τύχη δεκάδων ανθρώπων στη θάλασσα και οι επιχειρήσεις διάσωσης επρόκειτο να αρχίσουν σήμερα, εφόσον θα το επέτρεπαν οι συνθήκες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Βιετνάμ ανακοίνωσε σήμερα την εξασθένηση, αλλά προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι να σημειωθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις καθώς η καταιγίδα, η ισχυρότερη που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δεκαετίες, κινείται δυτικά.

