Ενα ζευγάρι συνελήφθη τις αρχές Μαΐου στο Παρίσι, καθώς το βαραίνουν υποψίες πως ενέχεται σε σχέδια διάπραξης φόνων Εβραίων που ζουν στη Γερμανία και στη Γαλλία κατ’ εντολή του Ιράν.

Στον Αμπντελκρίμ Σ., 34 ετών, και στη σύντροφό του Σαμπρίνα Μπ., 33 ετών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και συμμορία και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση την 4η Μαΐου και προφυλακίστηκαν, διευκρίνισαν οι πηγές.

Την υπόθεση αυτή, γνωστή με την ονομασία «Μάρκο Πόλο», έφερε στο φως την Πέμπτη ο γαλλικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart, κατά τον οποίο η Ευρώπη έχει «ξαναγίνει» πεδίο δράσης «πληρωμένων δολοφόνων» του Ιράν.

Η «τρομοκρατία του ιρανικού κράτους» έχει επανεμφανιστεί στην Ευρώπη

Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφαλείας (Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI), συνταγμένη στις αρχές Μαΐου, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, επαυξάνει, σημειώνοντας πως η υπόθεση αναδεικνύει το ότι έχει επανεμφανιστεί εδώ και χρόνια στην Ευρώπη η «τρομοκρατία του ιρανικού κράτους».

«Από το 2015, οι ιρανικές ξανάρχισαν την πρακτική των στοχευμένων δολοφονιών», κατά τη DGSI, και «η απειλή χειροτέρεψε περαιτέρω στο πλαίσιο του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς».

Σκοπός είναι να χτυπηθούν πρόσωπα «πολιτικοί στόχοι», να αυξηθεί το «αίσθημα ανασφάλειας στους κόλπους της αντιπολίτευσης» στο ιρανικό καθεστώς και στην «εβραϊκή/ισραηλινή κοινότητα».

Για αυτό, το Ιράν κατηγορείται πως στρατολογεί στην Ευρώπη κακοποιούς, ιδίως διακινητές ναρκωτικών.

Γνωστός «εκτελεστής» του Ιράν ο συλληφθείς

Ο Αμπντελκρίμ Σ., που εμπλέκεται στην υπόθεση «Μάρκο Πόλο», είχε ήδη απασχολήσει τη δικαιοσύνη: είχε καταδικαστεί να εκτίσει δέκα χρόνια κάθειρξη για την εμπλοκή του σε φόνο στη Μασσαλία και αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2023 υφ’ όρον και υπό δικαστικό έλεγχο.

Ο Γαλλοαλγερινός φέρεται να ήταν ο «βασικός παίκτης» στη Γαλλία «πυρήνα» που δρα για λογαριασμό του Ιράν και σχεδίαζε βίαιες ενέργειες στη γαλλική και στη γερμανική επικράτεια.

Πρώην συγκρατούμενός του φέρεται να τον έφερε σε επαφή με τον «συντονιστή» του πυρήνα. Ο «συντονιστής» παρουσιάζεται ως σημαντικός διακινητής ναρκωτικών στη διοικητική περιφέρεια της Λιόν και φέρεται να πήγε στο Ιράν τον Μάιο, κατά την έκθεση της DGSI.

Στόχοι που είχαν οριστεί ήταν πρώην υπάλληλος ισραηλινής ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που ζει στο Παρίσι και τρεις πρώην συνάδελφοί του στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και τρεις Ισραηλινογερμανοί στο Μόναχο και στο Βερολίνο.

Ο Αμπντελκρίμ Σ. φέρεται να έκανε ταξίδια στη Γερμανία, παρά τους όρους της αποφυλάκισής του και τον δικαστικό έλεγχό του, για σκοπούς αναγνώρισης, ειδικά στο Βερολίνο, με παρούσα τη γυναίκα του. Ο ενδιαφερόμενος το αρνείται, διαβεβαιώνει πως είχε απλά πάει για ψώνια.

Οι γαλλικές αρχές προσάπτουν ακόμη στον πυρήνα αυτό την ευθύνη για σχέδια τεσσάρων εμπρησμών σε εταιρείες στη νότια Γαλλία που «ανήκουν σε ισραηλινούς υπηκόους» από τον Δεκέμβριο του 2023 ως τις αρχές του Ιανουαρίου του 2024.

Σύμφωνα με τις πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στη γαλλική αστυνομία, ο ενδιαφερόμενος αρνείται την κατηγορία, λέει πως ήταν ενδιάμεσος ανάμεσα στον ηθικό αυτουργό και άλλα τέσσερα πρόσωπα στο πλαίσιο σχεδίου για να διαπραχθεί ασφαλιστική απάτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

