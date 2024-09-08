Λογαριασμός
Ο Τραμπ προειδοποιεί: Το Ισραήλ είναι «καταδικασμένο», αν η Χάρις κερδίσει τις εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Καμάλα Χάρις ετοιμάζονται για το πρώτο ντιμπέιτ τους, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Φιλαδέλφεια  

Τραμπ: Το Ισραήλ είναι «καταδικασμένο», αν η Χάρις κερδίσει τις εκλογές

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το Ισραήλ είναι «καταδικασμένο», αν η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις εκλεγεί το Νοέμβριο στο Λευκό Οίκο.

«Αν δεν κερδίσω αυτές τις εκλογές, το Ισραήλ, με τη σύντροφο Κάμαλα Χάρις στο πηδάλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι καταδικασμένο. Το Ισραήλ είναι καταδικασμένο».

«Το Ισραήλ θα χαθεί. Σ' ένα χρόνο, δύο χρόνια. Το Ισραήλ δεν θα υπάρχει πια», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πολιτεία Ουισκόνσιν.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών ισχυρίσθηκε ότι είναι «ο μοναδικός» που μπορεί να βάλει τέλος στο χάος στη Μέση Ανατολή και να αποτρέψει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το καλό που μας θέλω είναι να νικήσω, διότι διαφορετικά θα έχετε προβλήματα τέτοια που δεν είχαμε ποτέ. Μπορεί να είναι οι τελευταίες εκλογές μας», δήλωσε.

Οι Τραμπ και Χάρις ετοιμάζονται για το πρώτο ντιμπέιτ τους, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Φιλαδέλφεια και θα το συντονίσουν οι δημοσιογράφοι του ABC News Ντέιβιντ Μιούιρ και Λίνσεϊ Ντέιβις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

