Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποιησε στη διάρκεια της νύκτας στο νότιο Λίβανο πλήγματα εναντίον στρατιωτικών κτιρίων του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο από την πλευρά του ανέλαβε την ευθύνη για μια ομοβροντία ρουκετών εναντίον πόλης στο βόρειο Ισραήλ.

«Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικά κτίρια της Χεζμπολάχ στις περιφέρειες Αϊταρούν, Μαρούν αλ-Ρας και Γιαρούν, στο νότιο Λίβανο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας πως αναχαίτισε αριθμό ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο.

Το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον πόλης στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας.

«Σε ανταπόδοση στις επιθέσεις του εχθρού (...) και ιδιαίτερα την επίθεση» η οποία στοίχισε τη ζωή στους εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας στο χωριό Φρουν χθες, μαχητές της Χεζμπολά «βομβάρδισαν (...) την Κιριάτ Σιμόνα με ομοβροντία ρουκετών», τόνισε το κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Χθες Σάββατο, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε πως τρία μέλη υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον ομάδας της πολιτικής προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

