«Συγγνώμη λάθος» του Twitter προς απολυμένους εργαζόμενους: «Παρακαλώ γυρίστε πίσω»

Το χάος συνεχίζεται στο Twitter υπό τη νέα διεύθυνση του Ιλον Μασκ.

Μετά τα email απόλυσης σε 3.700 εργαζόμενους, το οποίο ανέφερε «Αγαπητέ… σήμερα είναι η τελευταία σου ημέρα στην εταιρία», η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τώρα ανακαλεί απολύσεις και στέλνει email με τίτλο «Συγγνώμη λάθος, παρακαλώ γυρίστε πίσω», σε δεκάδες πρώην υπαλλήλους της.

After laying off roughly half its workforce on Friday, Twitter is now reaching out to dozens of employees who lost their jobs and asking them to return https://t.co/EDb83cMW3I