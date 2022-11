Τζο Μπάιντεν: Παραλίγο… πτώση επί σκηνής για τον Πλανητάρχη - Βίντεο

Λίγο έλειψε να πέσει από τη σκηνή ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών που διεξάγονται αύριο, Τρίτη, στις ΗΠΑ.

Ο Πλανητάρχης καθώς μιλούσε στο κοινό, κρατώντας στο ένα χέρι το μικρόφωνο, παραπάτησε και λίγο έλειψε να γίνει… ένα με τη σκηνή.

Joe Biden falls off the damn stage.



What a clown show. pic.twitter.com/H7BCSnr4W4