Τριάντα υπήκοοι Μεξικού στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στις ΗΠΑ

Οι αρχές των ΗΠΑ κρατούν 30 Μεξικανούς σε κέντρο κράτησης μεταναστών, γνωστό με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και η χώρα τους ζητεί τον επαναπατρισμό τους, δήλωσε χθες Τετάρτη η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί, η πρόεδρος Σέινμπαουμ τόνισε πως προσφέρθηκε προξενική συνδρομή στους μεξικανούς υπηκόους που οδηγήθηκαν στο νέο κέντρο κράτησης, που κατασκευάστηκε μέσα σε βαλτότοπους στη Φλόριντα.

Μετέβη εκεί επανειλημμένα μεξικανός διπλωμάτης, διευκρίνισε.

«Επιδόθηκε σημείωμα (...) που ζητεί οι Μεξικανοί που ενδέχεται να μεταχθούν σε αυτό το κέντρο κράτησης να επαναπατριστούν αμέσως», πρόσθεσε η κ. Σέινμπαουμ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγόρευσε την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του, υποσχόμενος τη μεγαλύτερη εκστρατεία απελάσεων στην αμερικανική ιστορία, στάση που έχει προκαλέσει εντάσεις με το Μεξικό.

Οι συνθήκες κράτησης εγείρουν ανησυχία, πολύ περισσότερο αφού το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) δημοσιοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έκθεση για «καταχρήσεις» και κακοποιητικές πρακτικές σε τρία κέντρα κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν επισκέφθηκε στις αρχές του μήνα το λεγόμενο «Αλκατράζ με αλιγάτορες», αναφέρθηκε με εμφανή ειρωνία στους κρατούμενους μετανάστες που αν διανοηθούν να αποδράσουν θα γίνουν λεία άγριων ζώων κι ερπετών.

Πάνω από 350 Μεξικανοί τέθηκαν υπό κράτηση κατά τις εφόδους της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση κατά διαταγή του προέδρου Τραμπ από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς της μεξικανικής κυβέρνησης.

