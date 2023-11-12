Ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς συμφώνησε να διπλασιάσει τη γερμανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2024, στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε χθες Σάββατο το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Αν εγκριθεί από το κοινοβούλιο στο Βερολίνο, όπου τα κόμματα του συνασπισμού υπό τον κ. Σολτς έχουν πλειοψηφία, η δαπάνη θα ανεβάσει τις γερμανικές στρατιωτικές δαπάνες πάνω από το 2% του ΑΕΠ, τον στόχο τον οποίο έχουν δεσμευθεί να επιτύχουν τα κράτη μέλη του NATO, κατά το δημοσίευμα.

Βουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών του κ. Σουλτς, των Ελεύθερων Δημοκρατών και των Πρασίνων φέρονται να συμφώνησαν να γίνει η αύξηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2024 αυτή την εβδομάδα, πάντα κατά τις πληροφορίες του Μπλούμπεργκ.

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας για να σχολιάσει την πληροφορία.

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δαπανηθούν ως και 20 δισεκ. ευρώ προκειμένου να διατεθεί στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία συναντά αντίσταση από κράτη μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

