Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε μια «ανοιχτή επιστολή» του προς τους Γάλλους, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Parisien ενόψει της πορείας που οργανώνεται σήμερα στο Παρίσι κατά του αντισημιτισμού, επικρίνει «την αφόρητη αναζωπύρωση του αχαλίνωτου αντισημιτισμού» στη χώρα του όπου, όπως υπογραμμίζει, έχουν καταγράφει πάνω από 1.100 αντισημιτικές ενέργειες από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

Ο Γάλλος πρόεδρος στην επιστολή του κάνει λόγο για «μια Γαλλία όπου οι Εβραίοι συμπολίτες μας φοβούνται» και επισημαίνει πως «μια Γαλλία όπου Γάλλοι φοβούνται λόγω της θρησκείας τους ή της καταγωγής τους δεν είναι Γαλλία».

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρει επίσης πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στον αφόρητο αντισημιτισμό και ότι η μόνη ορθή αντιμετώπιση όσων προβαίνουν στις «απεχθείς» αντισημιτικές ενέργειες είναι η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού «δεν θα πρέπει ποτέ να μας διχάσει ή να οδηγήσει σε αντιπαράθεση κάποιων Γάλλων εναντίον άλλων Γάλλων».

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογραμμίζει επίσης ότι η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς προκάλεσε την ένοπλη απάντηση του Ισραήλ που «έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του» και ότι «σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει ναι μεν αλλά».

Τάχθηκε επίσης υπέρ μίας προσωρινής ανθρωπιστικής εκεχειρίας η οποία θα οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση πυρός. Συνεχίζοντας επισήμανε ότι ο στόχος των τρομοκρατών είναι να προκαλέσουν διαιρέσεις παντού για να πυροδοτήσουν τις συγκρούσεις και το χάος. «Δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα», υπογραμμίζει ο πρόεδρος Μακρόν, τονίζοντας πως «μια ζωή αξίζει μια ζωή», ανεξαρτήτως καταγωγής, πεποιθήσεων ή επιλογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.