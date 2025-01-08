Τσαντ: Σφοδρά πυρά στο κέντρο της Ντζαμένα, κοντά στο προεδρικό μέγαρο

Σφοδρά πυρά ακούστηκαν σήμερα το βράδυ στο κέντρο της Ντζαμένα, της πρωτεύουσας του Tσαντ, κοντά στο προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Καθώς τα πυρά συνεχίζονταν, πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Τσαντ δήλωσε ότι ένοπλοι επιτέθηκαν στο εσωτερικό του προεδρικού μεγάρου. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν προς το προεδρικό μέγαρο έκλεισαν για την κυκλοφορία. Άρματα μάχης βγήκαν στους δρόμους και στρατιωτικά οχήματα κατευθύνονταν προς το προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με έναν κάτοικο και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Τσαντ δήλωσε ότι η κατάσταση στην προεδρικό μέγαρο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. "Ήταν ένα μικρό περιστατικό, όλα είναι ήρεμα", δήλωσε ο εκπρόσωπος Αμπντεραμάν Κουλαμάλα, σε βίντεο του ανάρτησε στο Facebook, το οποίο είπε πως μαγνητοσκοπήθηκε στο προεδρικό μέγαρο. "Η όλη απόπειρα αποσταθεροποίησης εξουδετερώθηκε".

Είχε προηγηθεί δήλωση του υπουργού Υποδομών Αζίζ Μαχάματ Σάλεχ, σύμφωνα με την οποία η κατάσταση είναι υπό έλεγχο μετά τους πυροβολισμούς. "Τίποτα σοβαρό, δεν χρειάζεται πανικός, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο", έγραψε απλά σε ανάρτησή του στο Facebook.

Τα πυρά αυτά σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την επίσκεψη στη Ντζαμένα του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, ο οποίος μεταξύ άλλων συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο με τον αρχηγό του κράτους Μαχάματ Ιντρίς Ντέμπι Ίτνο.

Προκαλώντας έκπληξη το Τσαντ ανακοίνωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι θέτει τέλος στη στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Παρισιού και Ντζαμένα σηματοδοτώντας το τέλος 60 ετών στρατιωτικής συνεργασίας μετά το τέλος του γαλλικού αποικισμού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντέμπι, οι συμφωνίες αυτές ήταν "εντελώς παρωχημένες" απέναντι στην "πολιτική και γεωστρατηγική πραγματικότητα της εποχής μας".

Τον περασμένο Μάιο ολοκληρώθηκαν στη Ντζαμένα τρία χρόνια μετάβασης, με την εκλογή του Μαχάματ Ιντρίς Ντέμπι που έφερε στην εξουσία μια στρατιωτική χούντα μετά τον θάνατο του πατέρα του Ιντρίς Ντέμπι, τον οποίο σκότωσαν αντάρτες στο μέτωπο το 2021.

Καθώς απειλείτο από επιθέσεις ανταρτών, ο πατέρας Ντέμπι βασιζόταν στην υποστήριξη του γαλλικού στρατού για να αποκρούσει τις επιθέσεις το 2008 και μετά το 2019.

Πηγή: skai.gr

