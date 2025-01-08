Αφγανιστάν: Πέθανε ο Αυστραλός, που μετά την ομηρία του από τους Ταλιμπάν ασπάστηκε το Ισλάμ

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο του Αυστραλού Τίμοθι Γουίκς, τον οποίον κρατούσαν όμηρο επί τρία χρόνια προτού τον απελευθερώσουν το 2019, αλλά εκείνος επέλεξε να επιστρέψει στο Αφγανιστάν αφότου ασπάστηκε το Ισλάμ.

Ο Αυστραλός καθηγητής Τίμοθι Γουίκς και ο Αμερικανός συνάδελφός του Κέβιν Κινγκ απήχθησαν το 2016 έξω από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Καμπούλ από ένοπλους που φορούσαν αστυνομικές στολές.

Έπειτα από τρία χρόνια ομηρίας, απελευθερώθηκαν σε αντάλλαγμα για τρεις ανώτερους αξιωματούχους των Ταλιμπάν οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις αφγανικές αρχές.

«Δυστυχώς, ο καθηγητής Τίμοθι Γουίκς, μετέπειτα γνωστός ως Γκάμπριελ Ομάρ, πέθανε σήμερα έπειτα από μακροχρόνια μάχη που έδινε με τον καρκίνο», αναφέρει ανάρτηση του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Όπως μεταδίδει το αυστραλιανό δίκτυο ABC, ο Τίμοθι Γουίκς ασπάστηκε το Ισλάμ μετά την απελευθέρωσή του, άλλαξε το όνομά του και επέστρεψε στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2022, έναν χρόνο μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Στην αφγανική πρωτεύουσα, έλεγε έκτοτε ότι «υποστηρίζει» τους Ταλιμπάν, τους οποίους αποκαλούσε «αδελφούς» του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Τίμοθι Γουίκς να χαμογελά περιτριγυρισμένος από Ταλιμπάν.

«Αγαπούσε πολύ το Αφγανιστάν και το ισλαμικό εμιράτο και για αυτό επέλεξε να ζήσει στην Καμπούλ», επισημαίνει το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών. «Ταξίδεψε σε διάφορες επαρχίες του Αφγανιστάν και εμβάθυνε τις γνώσεις του για το Ισλάμ», συμπληρώνει και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του Αυστραλού.

Ο Ανάς Χακάνι, που είχε αφεθεί ελεύθερος το 2019 στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απελευθέρωση του Τίμοθι Γουίκς και σήμερα είναι εκ των κορυφαίων αξιωματούχων των Ταλιμπάν, ανήρτησε στην πλατφόρμα X μια φωτογραφία του με τον Αυστραλό καθηγητή. «Παρόλο που ο Τίμοθι Γουίκς κι εγώ ήρθαμε στον κόσμο σε διαφορετική εποχή και μακρινούς τόπους, η μοίρα μας έφερε κοντά σε ένα σταυροδρόμι», έγραψε και επαίνεσε τον Αυστραλό που επέλεξε να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του για να ζήσει κοντά στους Ταλιμπάν.

Πηγή: skai.gr

