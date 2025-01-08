Σλοβακία: Ο Φίτσο τα βρήκε με τον Πούτιν για το φυσικό αέριο

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε σήμερα ότι εξασφάλισε φυσικό αέριο από τη Ρωσία για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας του, κατά τη συνάντηση που είχε με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν τον προηγούμενο μήνα στη Μόσχα.

«Έπρεπε να εξασφαλίσω τουλάχιστον φυσικό αέριο για τους οικιακούς καταναλωτές στη Σλοβακία. Και το έχουμε εξασφαλίσει», αναφέρει ο Φίτσο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Facebook, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Φίτσο έχει κατηγορήσει το Κίεβο ότι έπληξε τη Σλοβακία με τη μη ανανέωση της συμφωνίας διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία έληξε στο τέλος του 2024. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας απείλησε μάλιστα ότι θα μειώσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, αλλά και την ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα.

Η Σλοβακία εξακολουθεί να προμηθεύεται ρωσικό φυσικό αέριο από την Ουγγαρία, η οποία το λαμβάνει μέσω του αγωγού TurkStream μετά τη διακοπή των ροών μέσω της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου EUSTREAM.

Ο Φίτσο σκοπεύει να θέσει το ζήτημα της διακοπής της ροής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας κατά τη συνάντησή του με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του, το Κίεβο υπογραμμίζει πως η μη ανανέωση της συμφωνίας για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου στερεί από τη Μόσχα έσοδα όσο συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο ότι άνοιξε ένα «δεύτερο ενεργειακό μέτωπο» κατά της Ουκρανίας, κατ’ εντολή της Ρωσίας.

