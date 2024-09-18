Δύο ημέρες μετά τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του – ο ύποπτος συνελήφθη πριν προλάβει να πυροβολήσει – ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μίλησε χθες σε υποστηρικτές του στην πόλη Φλιντ στο Μίσιγκαν.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος αναφέρθηκε στο περιστατικό, λέγοντας ότι «μόνο οι σημαντικοί πρόεδροι γίνονται στόχος πυροβολισμών», ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε και χειροκροτούσε.

«Είναι επικίνδυνη δουλειά να είσαι πρόεδρος», είπε ο Τραμπ. «Πολλοί πιστεύουν ότι το να οδηγείς αγωνιστικό αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο. Όχι. Πιστεύουν ότι το ροντέο είναι αρκετά τρομακτικό, σωστά; Όχι. Αυτή είναι επικίνδυνη δουλειά (σ.σ. το να είσαι πρόεδρος)», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του, συνοδευόμενος από την Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, πρώην γραμματέα Τύπου του και νυν κυβερνήτη του Αρκάνσας, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης και σε μία «εκπληκτική γυναίκα», που πρώτη είδε τον ύποπτο να φεύγει στον φράχτη του γκολφ κλαμπ και «κατάλαβε ότι κάτι κακό συμβαίνει με αυτόν».

«Μια γυναίκα, που οδηγούσε σε ένα αυτοκίνητο, είδε έναν άντρα στο δρόμο, πολύ πολυσύχναστο δρόμο, να τρέχει.Και τον ακολούθησε, πάρκαρε το αυτοκίνητο της πίσω από το αυτοκίνητό του και άρχισε να φωτογραφίζει την πινακίδα του. Σοβαρά, ποιος θα το έκανε αυτό;» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ήταν πραγματικά καταπληκτική».

«Οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από τους άνδρες», είπε στο πλήθος, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να τη γνωρίσει.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του ότι έλαβε τηλεφώνημα από την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ, πολύ ωραίο, το εκτιμάμε».

Trump surprizes booing supporters by praising Harris’s ‘very nice call’ https://t.co/881UEWmJdM pic.twitter.com/XGhBhOVT4j — The Independent (@Independent) September 18, 2024

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επεσήμανε από την πλευρά του ότι η Χάρις, που βρίσκεται στην Πενσιλβάνια – μια πολιτεία κλειδί για τις εκλογές, όπως και το Μίσιγκαν—πήρε τηλέφωνο τον Ρεπουμπλικάνο «για να του πει προσωπικά ότι χαίρεται που είναι σώος και αβλαβής».

Η συνομιλία τους ήταν «εγκάρδια και σύντομη», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Του είπα αυτό που δήλωσα και δημοσίως: δεν υπάρχει θέση για τη βία στη χώρα μας», υπογράμμισε η 59χρονη Χάρις σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Φιλαδέλφεια στην ένωση Αφροαμερικανών δημοσιογράφων NABJ, σχολιάζοντας το τηλεφώνημα.

Πηγή: skai.gr

