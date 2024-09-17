Λογαριασμός
Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ: Ο ύποπτος περίμενε κρυμμένος στον φράχτη του γκολφ κλαμπ για 12 ώρες 

Ο 58χρονος Ρουθ κρυβόταν οπλισμένος στην πλευρά του φράχτη προς τον πολυσύχναστο δρόμο από τα ξημερώματα της Κυριακής και συνελήθφη το μεσημέρι

Απόπειρα αυτοκτονίας κατά του Τραμπ ύποπτος Ράιαν Ρουθ (Ryan Routh). 

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη φερόμενη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό ύποπτο τον 58χρονο οικοδόμο, μόνιμο κάτοικο Χαβάης και φιλοουκρανό, Ράιαν Ρουθ (Ryan Routh). 

Σύμφωνα με το BBC, o Ρουθ κρυβόταν οπλισμένος για 12 ώρες ανάμεσα στους θάμνους του φράχτη της περιμέτρου του Trump International Golf Club στο West Palm Beach στη Φλόριντα, όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος και υποψήφιος θα έπαιζε γκολφ με τον καλό του φίλο, Στιβ Γουίτκοφ, 

Ο πρώην πρόεδρος βρισκόταν στον πέμπτο διάδρομο, μια περιοχή που γειτνιάζει με πολυσύχναστους δρόμους κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Palm Beach, όταν ένα μέλος της ομάδας προστασίας του εντόπισε μια καραμπίνα να ξεπροβάλλει μέσα από τις φυλλωσιές. 

«Άκουσα 4,5 πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση » δήλωσε ο Τραμπ μετά την σύλληψη του Ρουθ. 

Ο ένοπλος - που οι ερευνητές ωστόσο λένε ότι δεν πυροβόλησε - κρυβόταν στην πλευρά του φράχτη προς τον πολυσύχναστο δρόμο από τη 01:59 τοπική ώρα το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με αρχεία κινητών τηλεφώνων, που επικαλούνται ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Ο ύποπτος ήταν εξοπλισμένος με δύο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, μια μαύρη πλαστική σακούλα με τρόφιμα, ένα ημιαυτόματο τουφέκι τύπου SKS - ένα όπλο με βεληνεκές σχεδόν 440 γιάρδες - και μία διόπτρα  για μεγέθυνση του φακού του.

Ο 58χρονος συνελήφθη την Κυριακή το μεσημέρι, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, με τις εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα που έφερε πάνω του αστυνομικός, να δείχνουν τη στιγμή που οι αστυνομικοί περικυκλώνουν το όχημά του.

Ράιαν Ρουθ (Ryan Routh)

Ο ύποπτος  οδηγήθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, όπου του ασκήθηκε δίωξη για δύο αδικήματα σχετιζόμενα με οπλοκατοχή.

Είναι πιθανόν ότι να του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες, αλλά αυτήν η πρώτη δίωξη (για κατοχή πυροβόλου όπλου από άτομο καταδικασμένο για κακούργημα και για κατοχή πυροβόλου με σβησμένο σειριακό αριθμό) επιτρέπει στις αρχές να τον κρατήσουν προφυλακισμένο όσο θα συνεχίζεται η έρευνα.

Οι δύο αυτές κατηγορίες επιφέρουν ποινές 15 και 5 ετών αντίστοιχα.

