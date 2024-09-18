Η υπερπανσέληνος «Κολοκύθα», φώτισε το βράδυ που πέρασε, όλον τον πλανήτη, συμπίπτοντας με μια σπάνια μερική έκλειψη Σελήνης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη, η μερική έκλειψη Σελήνης ήταν ορατή σε όλο τον κόσμο - με μερικές από τις πιο σαφείς θεάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε μεταξύ 01:40 BST και 05:47, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του στις 03:44.

Η έκλειψη ήταν επίσης ορατή στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική, καθώς και μικρά τμήματα της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

The Full #HarvestMoon surprised us all by popping out of the clouds and revealing itself this evening.

It looked stunning at it rose behind the Statue of Liberty. #NYC #FullMoon #HarvestFullMoon pic.twitter.com/sCpv5Bvlza — Dan Martland (@DanTVusa) September 18, 2024

Η πανσέληνος αυτού του μήνα - γνωστή ως Harvest moon - είναι η δεύτερη από τις τέσσερις «υπερσελήνους» φέτος.

Η επόμενη μερική έκλειψη θα είναι τον Αύγουστο του 2026, η οποία θα είναι ιδιαίτερη καθώς περίπου το 96% της Σελήνης θα βρίσκεται στη σκιά.

Το φεγγάρι Harvest στο χρώμα της κολοκύθας ανατέλλει πάνω από την παραλία στην όχθη της λίμνης Μίσιγκαν στο Σικάγο, Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024. (AP Photo/Kiichiro Sato)

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024, Κάνσας Σίτι. AP Photo/Charlie Riedel)

Η υπερπανσέληνος μαζί με έκλειψη συνεπήρε όλον τον κόσμο. Photo AP

Το φεγγάρι στο χρώμα της κολοκύθας ανατέλλει μέσα από σύννεφα πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Camden, Maine, Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Πηγή: skai.gr

