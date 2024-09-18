Η υπερπανσέληνος «Κολοκύθα», φώτισε το βράδυ που πέρασε, όλον τον πλανήτη, συμπίπτοντας με μια σπάνια μερική έκλειψη Σελήνης.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη, η μερική έκλειψη Σελήνης ήταν ορατή σε όλο τον κόσμο - με μερικές από τις πιο σαφείς θεάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε μεταξύ 01:40 BST και 05:47, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του στις 03:44.
Η έκλειψη ήταν επίσης ορατή στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική, καθώς και μικρά τμήματα της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.
The Full #HarvestMoon surprised us all by popping out of the clouds and revealing itself this evening.— Dan Martland (@DanTVusa) September 18, 2024
It looked stunning at it rose behind the Statue of Liberty. #NYC #FullMoon #HarvestFullMoon pic.twitter.com/sCpv5Bvlza
Η πανσέληνος αυτού του μήνα - γνωστή ως Harvest moon - είναι η δεύτερη από τις τέσσερις «υπερσελήνους» φέτος.
Η επόμενη μερική έκλειψη θα είναι τον Αύγουστο του 2026, η οποία θα είναι ιδιαίτερη καθώς περίπου το 96% της Σελήνης θα βρίσκεται στη σκιά.
