Μπαχρέιν: Ζητά έγκριση από τον ΟΗΕ για χρήση βίας στο Στενό του Ορμούζ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζητά ένα προσχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν, το οποίο θέλει να επιτραπεί στις χώρες να χρησιμοποιούν «όλα τα αναγκαία μέσα» –η διπλωματική διατύπωση για τη χρήση βίας– προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Oρμούζ.

Το προσχέδιο ζητά να δοθεί το πράσινο φως στις χώρες μέλη του ΟΗΕ για «να χρησιμοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέσα εντός και γύρω από το Στενό του Oρμούζ, συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων» των παράκτιων χωρών, ώστε να διασφαλιστεί το πέρασμα και «να εξουδετερωθεί και να προληφθεί κάθε απόπειρα κλεισίματός του ή παρέμβασης στη διεθνή ναυσιπλοΐα».

Καλεί επίσης το Ιράν «να παύσει αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και κάθε απόπειρα παρεμπόδισης» της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό, απειλώντας με κυρώσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι «δεν είναι αναγκαία» η ναρκοθέτηση του Oρμούζ, καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις το ελέγχουν πλήρως.

Μόνο ένας μικρός αριθμός φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων –τα περισσότερα ήταν ιρανικά– έχουν καταφέρει να περάσουν από το Oρμούζ αφότου οι ιρανικές δυνάμεις το έκλεισαν.

Το Μπαχρέιν, ενεργώντας εξ ονόματος των χωρών του Κόλπου, είχε υποβάλει άλλο ένα ψήφισμα, που εγκρίθηκε στα μέσα Μαρτίου, με το οποίο ζητείται να σταματήσουν αμέσως οι ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία.

Διπλωματικές πηγές είπαν ωστόσο ότι το ψήφισμα έχει ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί αφού οι σύμμαχοι του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ρωσία και η Κίνα, πιθανότατα θα ασκήσουν βέτο, εφόσον χρειαστεί. Για να περάσει μια πρόταση χρειάζονται τουλάχιστον 9 θετικές ψήφοι στο 15μελές Συμβούλιο και να μην ασκήσουν βέτο τα πέντε μόνιμα μέλη (Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία).

Πηγή: skai.gr

