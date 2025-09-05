Λογαριασμός
Ο Τραμπ «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του της Ρωσίας Πούτιν σύντομα

ο αμερικανός πρόεδρος θα συζητήσει σύντομα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ

Τραμπ Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως θα συνομιλήσει σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις συνδιαλέξεις του με τον ουκρανό ομόλογό τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες.

«Ναι, θα του μιλήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν εννοεί να συζητήσει σύντομα με τον ένοικο του Κρεμλίνου, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν
