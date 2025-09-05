Ο Τραμπ «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του της Ρωσίας Πούτιν σύντομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως θα συνομιλήσει σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις συνδιαλέξεις του με τον ουκρανό ομόλογό τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες.

«Ναι, θα του μιλήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν εννοεί να συζητήσει σύντομα με τον ένοικο του Κρεμλίνου, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.