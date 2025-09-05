Ρούμπιο: Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία θα οδηγήσει το Ισραήλ σε προσάρτηση τομέων της Δυτικής Όχθης

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες Πέμπτη από το Κίτο τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και άλλων χωρών διότι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης, τονίζοντας πως τις προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα από πλευράς Ισραήλ, με τη μορφή προσάρτησης τομέων της Δυτικής Όχθης.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να καταδικάσει, όπως ο περισσότερος υπόλοιπος κόσμος, το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, που εγκρίθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση και θέτει εν αμφιβόλω την προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Κάπου είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Καναδά, απέρριψαν τον περασμένο μήνα το σχέδιο - κλειδί για την ανέγερση 3.400 οικισμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που κόβει αυτή την παλαιστινιακή περιοχή στα δυο.

«Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη και την προσάρτηση, τίποτα δεν είναι οριστικό. Πρόκειται για ζήτημα που συζητείται σε ορισμένους τομείς της ισραηλινής πολιτικής» σκηνής, είπε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πρωτεύουσα του Ισημερινού.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν εντελώς προβλέψιμο» πως θα αποφασίζονταν αντίποινα, πρόσθεσε.

Το σχέδιο προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Ο ΟΗΕ και η ΕΕ κάλεσαν την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του. Η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί περιορισμένες εξουσίες στους τομείς της Δυτικής Όχθης υπό τον έλεγχό της, το καταδίκασε.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμπροεδρεύσει την 22η Σεπτεμβρίου, μαζί με τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη στη «λύση των δυο κρατών», κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία θα επισημοποιήσει, μαζί με άλλες χώρες, ανάμεσά τους την Αυστραλία, το Βέλγιο και τον Καναδά, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Είπαμε σ’ όλες αυτές τις χώρες πως θα οδηγούσαν σε ανταποδοτικές ενέργειες κι ότι αυτό θα έκανε την κατάπαυση του πυρός (σ.σ. στη Λωρίδα της Γάζας) δυσκολότερη», επέμεινε ο κ. Ρούμπιο.

Εκτίμησε επίσης ότι η πίεση για να ενισχυθεί το καθεστώς της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη έκανε σκληρότερη τη στάση της – αντίπαλής της – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Την ημέρα που οι Γάλλοι ανακοίνωσαν την απόφασή τους, η Χαμάς αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις» για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός, παρατήρησε ο κ. Ρούμπιο.

Προχθές Τετάρτη ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, κάλεσε να προσαρτηθεί μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης για να ενταφιαστεί η ιδέα ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει ανεπιφύλακτα το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασίασε τις πρωτοβουλίες – χωρίς επιτυχία – για να τερματιστεί ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος είχε έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

