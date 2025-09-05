Η Πορτογαλία θρηνεί έπειτα από τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του Elevador da Glória στη Λισαβόνα, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση για την τραγωδία, από τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο.

Δύο Καναδοί, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Αμερικανός, ένας Ελβετός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός είναι μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον εκτροχιασμό του τελεφερίκ, ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι πορτογαλικές αρχές.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ένας Γερμανός σκοτώθηκε, ενώ η Γερμανίδα γυναίκα του τραυματίστηκε σοβαρά με το τρίχρονο παιδί τους να έχει γλιτώσει με ελαφριά τραύματα. Έγινε επίσης γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους δύο Πορτογάλοι υπάλληλοι φιλανθρωπικής οργάνωσης. Τραυματίες είναι επίσης τουρίστες από τη Γαλλία, την Ιταλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, το Μαρόκο και το Πράσινο Ακρωτήρι.

«Το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν το δυστύχημα»

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας Λουίς Νέβες, ο οποίος ρωτήθηκε επίμονα σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. «Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Θα μπορέσουμε να πάρουμε θέση μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι», δήλωσε.

Το εμβληματικό τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν από το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador που αναμεταδίδουν αρκετά πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Ο έλεγχος διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης, διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και επισημάνθηκε πως χρειαζόταν αντικατάσταση καλωδίου στο τελεφερίκ εντός 263 ημερών, αναφέρει το ρεπορτάζ του Observador.

Η σημερινή ήταν ημέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία. Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

