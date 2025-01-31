Τριντό: «Θα δώσουμε δυναμική απάντηση στον Τραμπ»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δεσμεύτηκε την Παρασκευή να δώσει «δυναμική» απάντηση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε καναδικά προϊόντα από την 1η Φεβρουαρίου.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ όντως επιλέξει να επιβάλει δασμούς κατά του Καναδά, είμαστε έτοιμοι για απάντηση, δυναμική, αλλά λογική, άμεση απάντηση, δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά αν προχωρήσει, θα δράσουμε επίσης», διεμήνυσε ο Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τορόντο.

Ο Τριντό προειδοποίησε ότι «οι δασμοί κατά του Καναδά θα είχαν καταστροφικές συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις τιμές για τους Αμερικανούς και υπονομεύοντας τη συλλογική μας ασφάλεια».

Τονίζοντας ότι τα σύνορα του Καναδά είναι «ασφαλή», ο Τριντό είπε: «Δεσμευόμαστε να τα διατηρήσουμε έτσι αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες προκλήσεις και ενισχύοντας την ικανότητά μας».

«Αυτή τη στιγμή δείχνουμε στη νέα αμερικανική κυβέρνηση ότι έχουν έναν ισχυρό εταίρο στον Καναδά όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας των συνόρων», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Καναδάς «δεν θα υπαναχωρήσει μέχρι να καταργηθούν οι δασμοί».

«Και φυσικά, όλα είναι στο τραπέζι», πρόσθεσε.

Ζήτησε επίσης από τους Καναδούς να είναι ενωμένοι, και όλους τους πολίτες να προστατεύσουν τη χώρα και να προετοιμαστούν για αυτό που μπορεί να προκύψει το Σάββατο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο μεταξύ, η Καναδή υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, και ο υπουργός Μετανάστευσης βρίσκονται στην Ουάσιγκτον κάνοντας μια διπλωματική προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για να πείσουν τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες και την ομάδα του Τραμπ να εμποδίσουν τον πρόεδρο να επιβάλει δασμούς στις καναδικές εισαγωγές.

Πηγή: skai.gr

